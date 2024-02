Anthony Lopes ne sera pas viré, l'OL tente un coup

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Mis sur la sellette depuis que Lucas Perri a signé à l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes doit faire avec cette concurrence brésilienne. Le gardien de but emblématique de l'OL a du soutien.

Quelques buts encaissés sur des actions similaires ont mis sous pression le portier lyonnais, lequel a compris que l'OL était entré dans une nouvelle ère et qu'il n'y avait plus aucune certitude au sein d'un club où les joueurs dotés de l'ADN Lyon étaient souvent favorisés. Mais le rachat par John Textor a mis un terme à cela et l'incroyable mercato d'hiver réalisé par le propriétaire américain pour le compte de son club, avec plus de 56 millions d'euros dépensés, a confirmé cette tendance. Il n'y aura aucun passe-droit et la concurrence sera totale, y compris pour Anthony Lopes. D'autant plus que même à ce poste, l'Olympique Lyonnais a fait venir Lucas Perri du Brésil, ce dernier n'étant pas venu dans la capitale des Gaules pour cirer le banc. Cependant, alors que l'OL veut d'abord assurer son maintien en Ligue 1, Anthony Lopes n'est pas destiné à être la victime expiatoire des mauvais résultats actuels.

Anthony Lopes reste numéro 1 à l'OL

Anthony Lopes désigné pire gardien de Ligue 1 https://t.co/wrAW7OxwXJ — Foot01.com (@Foot01_com) January 29, 2024

Avant de recevoir l'Olympique de Marseille dimanche soir au Groupama Stadium dans un match qui s'annonce explosif sportivement, Pierre Sage n'a pas tourné autour du pot lorsque le cas Anthony Lopes a été évoqué. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est favorable à la concurrence, mais pas sauvage. « Concernant Anthony, ça fait plusieurs années que les attaques se multiplient. Mais quand on voit le visage d’une équipe, ça se joue de la position la plus basse, du gardien à l’attaquant. Mon idée, c'est de faire en sorte que l’équipe soit dynamique, que son gardien soit dynamique. Antho a vécu des choses dans les matches précédents où l’on n’a fait que défendre en reculant. Et là on ne l’a pas aidé. Ce n’est pas pour le protéger, c’est pour expliquer les conditions dans lesquelles on a pris des buts. Antho gère très bien la profondeur, mais si on laisse frapper les attaquants. À nous de lui envoyer la force pour qu’il joue sur ses points forts », a prévenu Pierre Sage, qui muscle un peu son discours, mais pas trop quand même. Classé moins bon gardien de Ligue 1 par L'Equipe, le gardien de but international portugais de l'OL doit prouver à son coach qu'il mérite cette confiance.