OL : Un jour, Memphis Depay reviendra à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Absent toute la semaine à l’entrainement, Memphis Depay n’était pas non plus dans le bus qui a emmené les joueurs en Suisse pour le premier stage de préparation.

Il avait pourtant assuré à ses dirigeants que son retour s’effectuerait jeudi ou vendredi, une liberté déjà mal perçue à l’OL. Mais alors que les choses sérieuses vont débuter en Suisse, Bruno Genesio était clairement dépité par l’attitude de son attaquant vedette de la fin de saison dernière. « Il va bien finir par revenir… à un moment », a lâché l’entraineur lyonnais, totalement impuissant dans ce cavalier seul de l’ancien joueur de Manchester United.

Et selon Le Progrès, personne ne comprend vraiment cette absence à Lyon. Le doute est toujours permis, entre un rab de vacances pour une grosse amende qui ne dérangera pas trop Memphis, ou une possible envie d’ailleurs pendant le marché des transferts. Cette solution ne semble pas vraiment de mise à l’heure actuelle, car sauf contact direct avec un club, l’OL n’a reçu aucune demande concrète de renseignements, et encore moins d’offres, pour son ailier néerlandais.