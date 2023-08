OL ‍: Un indésirable rapporte 0,8 ME à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Toutes les économies sont bonnes à prendre pour l’OL, dont la masse salariale et les indemnités de transfert sont encadrées par la DNCG. En ce sens, le départ de Camilo est une excellente nouvelle.

Totalement inutilisé depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en janvier 2020 pour 2 millions d’euros, Camilo est sur le point de quitter le club rhodanien. En effet, le journaliste brésilien Vene Casagrande indique que le départ de Camilo n’est plus qu’une question d’heures. Le milieu défensif de 24 ans va rejoindre le club de l'Akhmat Grozny en première division russe… pour 800.000 euros. Un cadeau du ciel pour l’Olympique Lyonnais, qui garde par ailleurs 20 % des droits du joueur dans l’optique d’une future vente. Le club espère maintenant être en capacité de se séparer d’autrers indésirables dans les jours à venir. On pense ici à Toko-Ekambi, Kadewere ou encore Reine-Adelaïde et Koné.