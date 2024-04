OL ‍: Un gros départ en fin de saison, Lyon hausse le ton

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Entraîneuse de l’OL depuis le départ de Jean-Luc Vasseur en 2021, Sonia Bompastor fait l’objet de multiples rumeurs alors que Chelsea courtise l’ancienne joueuse des Gones.

Joueuse de l’Olympique Lyonnais de 2006 à 2009 puis de retour en 2010, Sonia Bompastor est une figure emblématique du club rhodanien. Entraîneuse de l’équipe première depuis le départ de Jean-Luc Vasseur en 2021, l’ancienne internationale français de 43 ans fait l’unanimité à l’OL, mais son avenir suscite l’inquiétude des dirigeants lyonnais. En effet, Le Telegraph affirme que tout est réglé entre Sonia Bompastor et Chelsea, pour une signature de la coach de l’OL chez les Blues dans l’optique de la saison prochaine.

Une information confirmée dans son édition du jour par le journal L’Equipe, qui dévoile que les positions se sont rapprochées entre Sonia Bompastor et Chelsea au cours des dernières semaines. Mais alors que les rumeurs sont de plus en plus insistantes, l’OL ne semble pas avoir dit son dernier mot. Que ce soit dans L’Equipe ou Le Progrès, le club rhodanien dément tout accord entre Sonia Bompastor et Chelsea. Il faut dire que Lyon joue encore gros en cette fin de saison puisque les Fenottes affronteront le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions, les 20 et 28 avril prochain.

🚨 BREAKING: A deal has now been reached for Sonia Bompastor to be the next manager of Chelsea. [@TomJGarry] pic.twitter.com/3jZRrIGIjz — Fanzine WSL (@FanzineWSL) April 10, 2024

« Ce n'est pas le sujet » avait d’ailleurs lancé Sonia Bompastor, un peu agacée, lorsqu’une question au sujet de son avenir lui avait été posée juste avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Benfica. Mais L’Equipe est catégorique : en privé, l’entraîneuse de l’OL a déjà fait part de sa décision de signer en Angleterre à partir de la saison prochaine. Sonia Bompastor estime qu’elle est en fin de cycle à Lyon, où elle a été directrice du centre de formation avant de devenir entraîneuse de l’équipe première. En revanche, l’officialisation de son départ vers Chelsea devrait attendre la fin de la saison, afin que cela ne perturbe pas ses joueuses. Quoi qu’il soit du côté des dirigeants lyonnais, on hausse le ton en démentant tout départ afin de rester focus sur les objectifs du club.