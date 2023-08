OL ‍: Un gardien brésilien tout proche de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Blessé samedi lors du dernier match amical de préparation de l'OL contre Crystal Palace, Anthony Lopes est incertain pour le premier match de Ligue 1 à Strasbourg. Mais le gardien de but de Lyon va probablement devoir gérer une vraie concurrence.

Au mercato 2021, à la demande de Peter Bosz, les dirigeants lyonnais ont tenté en vain de faire signer André Onana, mais après une longue hésitation, ce dernier avait finalement préféré finir son contrat à l'Ajax Amsterdam avant de signer libre l'été dernier à l'Inter, puis de rejoindre Manchester United ces dernières semaines pour 52 millions d'euros. Une possible concurrence qui avait poussé Anthony Lopes à une profonde réflexion et un retour à son meilleur niveau. Mais, le portier international portugais a bien compris qu'avec le départ de Jean-Michel Aulas une page se tournait à l'Olympique Lyonnais. Et cela pourrait vite se concrétiser pour lui.

Un gardien brésilien bientôt à l'OL ?

Ce lundi, le journaliste italien Lorenzo Lepore révèle que Lucas Perri, le gardien de but brésilien de Botafogo va s'engager avec l'Olympique Lyonnais pour 8 millions d'euros. Le portier de 25 ans, qui avait été prêté six mois à Crystal Palace en 2019, ne débarquera pas tout de suite au Groupama Stadium, puisque notre confrère précise que Lucas Perri va finir la saison au Brésil avec le club de John Textor avant de rejoindre l'OL en janvier 2024. Une fois de plus, le nouveau propriétaire américain de Lyon veut faire fonctionner son propre réseau puisqu'il y a quelques semaines, Claudio Caçapa avait quitté le club rhodanien pour entraîneur Botafogo, avant de revenir à l'OL et de repartir à Molenbeek.