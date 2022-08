OL : Un fiasco au mercato, Cheyrou frappé par le karma

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit un mercato estival animé. Les Gones ont récemment dû laisser partir Lucas Paqueta du côté de West Ham.

Sans coupe d'Europe à disputer et avec des finances encore instables, l'OL savait que ce mercato estival s'annonçait périlleux. Malgré tout, l'été a très bien démarré dans le Rhône avec les retours notables de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette. Les deux joueurs formés au club ont été accompagnés par la jeune pépite Johann Lepenant et l'expérimenté Nicolas Tagliafico. Mais par la suite, le marché des transferts a trainé à l'OL. Pire, aucune arrivée n'est à signaler quand des départs importants ont été dans les tuyaux. Si Houssem Aouar n'est pas encore parti, c'est le cas de Lucas Paqueta. L'international brésilien a rejoint West Ham ce lundi contre un chèque de plus de 60 millions d'euros. Une bonne nouvelle sur le plan économique pour la direction rhodanienne, mais pas forcément une bonne nouvelle sportive pour l'OL et son coach Peter Bosz.

L'OL, un mercato raté ?

Pour Manu Lonjon, le mercato de l'OL est d'ailleurs en train de tourner au fiasco, comme il l'a indiqué sur son compte Twitter : « Il reste 48h à l’OL pour inverser la tendance d’un mercato qui a peut- être rempli les caisses mais qui a affaibli l’équipe. Par ex, la charnière titulaire serait Mendes/ Lukeba . Vraiment ? Quelle est l’ambition ? 6/8 ?! La vanne de Bruno Cheyrou en conférence de presse semble bien loin ». Comme indiqué par Jean-Michel Aulas, l'argent récolté pour la vente de Paquets à West Ham ne devrait pas être utilisé pour recruter un joueur d'ici la fin du marché des transferts, qui aura lieu le 1er septembre prochain. Peter Bosz, de côté, aimerait le renfort d'un latéral droit pour venir concurrencer Malo Gusto. Egalement, l'arrivée d'un nouveau numéro 6 était dans les tuyaux mais ne semble plus être une priorité pour l'OL...