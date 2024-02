OL ‍: Un énorme clash Textor-Friio à cause de Benrahma

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A l'entame du dernier jour du mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais tente toujours de faire signer Saïd Benrahma. Mais ce dernier aurait provoqué une énorme tension entre John Textor et David Friio.

Parmi les cibles prioritaires pour l'OL lors de ce marché des transferts, Saïd Benrahma, l'attaquant international algérien de West Ham. Lyon veut s'offrir le joueur, dont le nom avait circulé du côté de l'OM, et pour cela, il faudra lâcher plus de 20 millions d'euros au club de Premier League, sauf à passer par un prêt avec une grosse option d'achat. Mais à en croire Sébastien Tarrago, la signature encore conditionnelle de Saïd Benrahma à Lyon a provoqué un très gros débat en internet et même une opposition totale entre John Textor, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais, et David Friio, le tout nouveau directeur sportif de l'OL. Le journaliste de L'Equipe a même précisé les raisons de cette embrouille au plus haut niveau.

Une affaire Benrahma à l'OL ?

"Êtes-vous impressionnés par le mercato de l'OL ?"



Pour @starragolequipe le mercato de l'OL est une catastrophe. Il s'explique. pic.twitter.com/t8mPV05aUi — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 31, 2024

Sur le plateau de la chaîne sportive, Sébastien Tarrago a balancé ce qu'il savait sur ce dossier et sans faire dans la langue de bois. « Saïd Benrahma, déjà il ne voulait pas venir à Lyon mais à Marseille, mais c’est autre chose. Mais ce qui est problématique, c’est que son dossier a provoqué des tensions énormes à l’OL, parce qu’il y a d’importants problèmes d’agents sur ce dossier. Ces problèmes sortiront d'ici à quelques semaines peut-être, ou pas. Mais ce sont des tensions très très importantes et qui créent un gros souci dans le club. Et je ne peux pas dire que le président John Textor et David Friio s’entendent particulièrement bien en ce moment », a précisé le journaliste de L'Equipe, qui a également rappelé que Saïd Benrahma avait été titulaire 13 fois en 22 matchs cette saison et avait marqué zéro but pour une passe décisive.