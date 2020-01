OL : Un départ au mercato, Dembélé n’y pense même pas

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a reçu plusieurs propositions pour un transfert de Moussa Dembélé, auteur de 15 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Chelsea et Manchester United ont notamment songé à recruter l’ancien buteur du Celtic Glasgow. Mais dans le dossier de l’ancien international espoirs français, Jean-Michel Aulas s’est montré inflexible, l’OL n’étant absolument pas vendeur. Cela ne semble pas déranger le principal intéressé car, à la sortie du succès des Gones face à Lille en Coupe de la Ligue mardi soir, Moussa Dembélé a indiqué qu’il n’avait jamais envisagé de quitter Lyon lors du mercato hivernal.

« Les intérêts des clubs anglais, c’est sûr que c’est flatteur. Ça veut dire que je produis du bon football sur le terrain. Ensuite, c’est à moi de rester concentré et de faire abstraction de tout ça. Je suis un joueur de l’Olympique Lyonnais et je compte le rester jusqu’à la fin de la saison. Un départ cet hiver ? Non, je ne pense pas. C’est à moi de rester concentré sur le football. Il y a des gens autour de moi qui sont là pour ça. Moi, je m’occupe du terrain, je fais abstraction (du fait d’être supervisé) car ce n’est pas quelque chose de nouveau. Depuis que j’ai 14-15 ans, je suis souvent supervisé. Donc je fais abstraction de tout ça et je reste concentré sur le terrain » a indiqué Moussa Dembélé, concentré sur ses objectifs à l’Olympique Lyonnais, et sur rien d’autre. Les fans de l’OL apprécieront…