OL : Cavani à Lyon ? Le formidable Moussa Dembélé est là

Rudi Garcia était d'humeur badine ce lundi en conférence de presse, notamment au moment de parler mercato. L'entraîneur de Lyon sait encore et toujours ce qu'il veut.

L’Olympique Lyonnais jouera mardi soir au Groupama Stadium une place en finale de la Coupe de la Ligue. Un événement pour un club qui après avoir trusté les titres sans partage veut mettre un terme à une longue disette. Mais ce match contre Lille intervient également en plein marathon footballistique pour l’OL, qui joue sur quatre tableaux, et aussi en pleine période de mercato. A ce sujet, Rudi Garcia a été interrogé avec malice sur la possibilité de voir Edinson Cavani quitter le PSG pour rejoindre Lyon. L’occasion de rebondir sur ses désirs et sur l’imminence d’un accord avec Karl Toko-Ekambi, présent depuis quelques heures dans la capitale des Gaules.

Lyon veut des joueurs offensifs au mercato

« Edinson Cavani à Lyon ? Cavani est un joueur formidable, mais on a aussi un joueur formidable Moussa Dembélé. Si Toko-Ekambi est proche ? Il nous faut des joueurs offensifs de qualité, il en fait partie. Si on peut conclure quelque chose avec lui, c’est très bien. Mais moi, je m’occupe de mon entraînement de ce lundi après-midi et de mon match de mardi contre Lille », a expliqué Rudi Garcia, qui compte donc sur Jean-Michel Aulas pour lui apporter les renforts dont il estime avoir besoin. Même si cela ne sera pas Edinson Cavani, l’Olympique Lyonnais a besoin de sang neuf et le patron de l'OL devrait vite en apporter.