OL ‍: Un Brésilien arrive, il y a déjà un énorme problème

Dans : OL.

Par Alexis Rose

De retour à un bon niveau après avoir connu un début de saison compliqué, à l’image de son Olympique Lyonnais, Anthony Lopes pourrait vivre un début d’année 2024 spécial avec la potentielle arrivée d’un vrai concurrent pour la première fois de sa carrière.

Le club rhodanien a clairement fait la bonne opération du week-end dans la course au maintien. Seul club à l’avoir emporté sur les six derniers du championnat de France, l’OL est désormais barragiste avec un seul point de retard sur le premier non-relégable, Toulouse. Autant dire que la mission maintien est de nouveau réalisable pour les Gones. Et si ce vent positif souffle actuellement sur le Groupama Stadium, c’est en partie grâce à Anthony Lopes.

Acteur principal lors des deux dernières victoires de Lyon contre Toulouse avec un penalty arrêté (3-0) et face à Monaco vendredi avec quatre arrêts décisifs (1-0), l'international portugais est pour beaucoup dans le redressement de son équipe. Toujours aussi passionné par l’OL, le portier de 33 ans veut donc continuer à donner son maximum pour sauver son club de toujours. Mais peut-être qu’à partir du mois de janvier prochain, Lopes ne sera plus aussi tranquille… D’après les rumeurs, Lyon chercherait effectivement à mettre Lopes en concurrence avec Lucas Perri, le gardien international brésilien de Botafogo.

Lucas Perri, un problème pour Lopes ?

Football. Anthony Lopes a pris à bras-le-corps la mission sauvetage de l’OL https://t.co/M8NLok4T0N — Le Progrès OL (@LeProgresOL) December 17, 2023

Si ce transfert entre deux clubs d’Eagle Football pourrait être bénéfique à Lyon sur le long terme, cela mettrait Lopes dans le doute… Pas forcément une bonne idée en cette période difficile. Pour Le Progrès, la venue de Perri pour concurrencer Lopes serait « créer des problèmes là où il n’en faut pas, même si le football de haut niveau se nourrit de la concurrence entre les hommes ». Un temps mis en duel avec Ciprian Tatarusanu et menacé par une éventuelle arrivée d’André Onana en 2021 sous Peter Bosz, le champion d’Europe 2016 est toujours resté titulaire en étant irréprochable.

Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec son OL, Lopes entend bien rester dans le onze, surtout que Pierre Sage est à fond derrière lui : « Je suis très content de ce qu’il dégage, il envoie une énergie exceptionnelle au groupe ». Alors qu’ils disposent d’une belle enveloppe pour renforcer l’effectif lors du prochain mercato d’hiver, les dirigeants lyonnais vont devoir prendre les bonnes décisions pour ne pas briser le début du renouveau…