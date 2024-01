OL ‍: Un attaquant de Villarreal tout proche de Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va se renforcer d'ici à la fin du mercato d'hiver, et plusieurs profils sont étudiés par la cellule recrutement. En Angleterre, on affirme qu'Arnaut Danjuma se rapproche de l'OL.

Prêté cette saison par Villarreal à Everton, après six mois passés à Tottenham, Arnaut Danjuma, l’attaquant international néerlandais, serait sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais et pourrait rejoindre le club de la capitale des Gaules dès ce mois de janvier. Selon Chris Antony, un spécialiste anglais du mercato, Everton souhaite recruter Hannibal Mejbri, qui avait également été cité du côté de l'OL. Et si l'international tunisien de Manchester United rejoint Goodison Park, alors les Toffees devront faire de la place dans le vestiaire, et c'est dans ce cadre qu'Arnaut Danjuma rejoindrait Lyon révèle l'insider. Cependant, avant que l'attaquant néerlandais soit libéré par Everton, son remplaçant devra être arrivé, ce qui risque de faire durer l'opération.

Après Tottenham et Everton, l'OL ?

🚨 Transfer Update: Arnaut Danjuma 🔄



Everton exit almost certain after last-gasp Hannibal Mejbri twist - Door now open for Lyon.



- Everton's last-minute attempt to hijack Mejbri hints at Danjuma's exit.

- Mejbri's potential arrival necessitates clearing a loanee; Danjuma… pic.twitter.com/5a0FkBZwyg — Chris Antony (@ChrisFootyScoop) January 8, 2024

Révélé sous le maillot du PSV Eindhoven, Arnaut Danjuma a ensuite rejoint Bournemouth, en Premier League, puis il s'est engagé en 2021 avec Villarreal pour 23,5 millions d'euros. Le club espagnol l'a prêté au mercato d'hiver 2023 à Tottenham, puis à Everton l'été dernier. Sous le maillot de l'autre club de Liverpool, Arnaut Danjuma n'a pas réellement brillé avec 1 seul but marqué en Premier League depuis le début de la saison. Sa signature, sous forme de prêt, à l'Olympique Lyonnais ressemblerait à un pari assez osé dans un secteur où l'OL va nettement mieux depuis le réveil brutal d'Alexandre Lacazette.