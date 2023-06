OL ‍: Umtiti de retour contre un énorme sacrifice, le choix est terrible

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL aura quelques ambitions cet été sur le marché des transferts. Pour cela, les Gones devront penser à faire des ventes importantes.

Les saisons se suivent et se ressemblent à l'OL depuis quelque temps. Lors du prochain exercice, les Gones ne disputeront aucune compétition européenne. Cet été, certains joueurs majeurs pourraient donc partir. Laurent Blanc va devoir se réunir avec sa direction pour évaluer la situation. Déjà, on sait que l'ancien entraîneur du PSG veut voir des joueurs fiables débarquer afin de se donner toutes les chances de finir à une belle place la saison prochaine. Si l'OL sera à l'affût concernant les joueurs en fin de contrat, un ou deux investissements ne sont pas à écarter en cas de belles ventes. Et Castello Lukeba pourrait être concerné...

L'OL, un dilemme important à venir au mercato

Encore sous contrat jusqu'en 2025, Lukeba a une très belle valeur marchande. Son profil et sa marge de progression plaisent à beaucoup de clubs, qui pourraient faire des offres alléchantes à l'OL cet été. De son côté, le défenseur français n'écarte aucune option. En cas de départ, les Gones envisagent de récupérer au moins 20 millions d'euros. Selon les informations de Sport, le départ potentiel de Lukeba ouvrirait la voie à un retour à l'OL de Samuel Umtiti ! Le quotidien catalan explique que l’OL s’est rapproché d’une signature du champion du monde, qui sort de quelques mois séduisants à Lecce. En fin de contrat en 2026 avec le Barça, son bail pourrait être rompu. Une solution qui arrange toutes les parties. A l'OL, Umtiti pourrait relancer sa carrière dans un cadre qu'il connait bien avec des joueurs qu'il apprécie et qui poussent pour son retour, comme Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette. Mais est-ce qu'un retour d'Umtiti légitimerait un départ de Lukeba ? Là est toute la question, surtout au vu du peu de garanties physiques que donne le champion du monde tricolore.