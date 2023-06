Lukeba, la phrase qui fait trembler l’OL au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sans grande surprise, Castello Lukeba et Rayan Cherki seront les deux joueurs les plus courtisés de l’OL durant ce mercato estival.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2025, Castello Lukeba sera de toute évidence très courtisé durant ce mercato estival. L’international espoirs français ne fait pas partie des indésirables dont veut se séparer Laurent Blanc, bien au contraire. L’entraîneur de l’OL souhaite s’appuyer sur Lukeba au même titre que sur Barcola ou encore Cherki la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castello Jr Lukeba🤴🏾 (@jrcastello_)

Mais c’est désormais John Textor qui est aux commandes et pour l’heure, tout le monde ignore quelle sera la stratégie de l’homme d’affaires américain sur le marché des transferts. Le flou règne chez les observateurs de l’Olympique Lyonnais… mais également chez les joueurs. Dans une interview accordée au Progrès, le défenseur qui disputera l’Euro avec l’Equipe de France espoirs cet été a avoué qu’il ne savait pas de quoi son avenir sera fait et que tout était possible.

« Je ne sais pas ce qui se passe en interne, après l’Euro on verra »

Dans tous les cas, aucune décision ne sera prise avant l’Euro disputée avec les Bleuets. « Franchement, je ne sais pas ce qui se passe en interne, qui est aux commandes, il y a beaucoup de changement, alors je laisse mes représentants gérer cela. Après l’Euro, on verra » a indiqué Castello Lukeba, lequel a par ailleurs salué le travail de Laurent Blanc. L’entraîneur de l’OL, critiqué en début de saison, a obtenu de bons résultats après la trêve et a toute la confiance de « Castello Jr », comme cela est écrit sur son maillot.

Lukeba est plus technique que nos milieux mdr pic.twitter.com/7YzsYwByR6 — natsuø 〽️ (@natsuovz) June 10, 2023

« C’est une personne dure mais juste. On fait beaucoup de vidéo avec lui, on peut voir nos erreurs, mais aussi ce que l’on fait de bien. J’ai la chance de travailler aussi avec Claudio Caçapa, un ex-grand défenseur de l’OL, avec eux à mes côtés, je peux devenir un meilleur défenseur en étant plus agressif, plus dominant au duel. Je dois mieux savoir aussi quand je dois jouer simple, ou quand je peux porter le ballon » a estimé Castello Lukeba, qui ne serait sans doute pas opposé à faire une saison de plus avec Laurent Blanc à Lyon. Mais personne ne sait comment John Textor réagira si une offre à 30 millions d’euros ou plus arrive sur son bureau pour le défenseur de 20 ans.