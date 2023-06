OL ‍: Umtiti c'est non, il ne reviendra pas à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin de renforcer sa défense, l'Olympique Lyonnais étudie plusieurs dossiers. De quoi alimenter les rumeurs sur un retour possible de Samuel Umtiti dans son club formateur. Le Barça veut se séparer de Big Sam.

Un an après les retours simultanés d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l’Olympique Lyonnais a bien compris que le projet ADN cher à Jean-Michel Aulas n’est probablement plus à l’ordre du jour. Même s’il apprécie les joueurs expérimentés, tout comme Laurent Blanc, John Textor ne s’appuiera pas uniquement sur le retour à l’OL de joueurs formés à l’académie. Alors, au moment où des rumeurs circulent sur la possible signature de Samuel Umtiti lors du mercato, le club rhodanien a décidé d’allumer un contre-feu. Même si le Barça est prêt à faire un gros effort pour se séparer du défenseur français, lequel a encore trois ans de contrat avec le club catalan, ce n’est pas du côté de Lyon qu’il faudra se tourner. Ce samedi, Le Progrès éteint brutalement la rumeur.

Umtiti ne reviendra pas à Lyon

Il y a tout juste 10 ans @samumtiti célébrait la #SaintValentin avec une demi-volée en lucarne absolument mémorable 🙌😘



𝘽𝙤𝙣𝙣𝙚 𝙛𝙚̂𝙩𝙚 𝙖̀ 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙢𝙤𝙪𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙡'𝙊𝙇 ❤💙 pic.twitter.com/yMxDiKOghS — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2023

Évoquant le cas du champion du monde 2018, et citant des infos venues de l'Olympique Lyonnais, Jean-François Gomez met un terme à l'hypothèse de ce retour de Samuel Umtiti, lequel avait quitté l'OL pour le FC Barcelone au mercato 2016. « Malgré les rumeurs insistantes, venues de Barcelone, envoyant Samuel Umtiti, après sa relance en prêt à Lecce , à Lyon, dans un chassé-croisé avec Lukeba, l’OL, qui n’a pas de certitudes à son sujet, n’est pas sur ce dossier, nous a assuré une source interne », annonce le journaliste lyonnais. Pourtant du côté de Lecce, Samuel Umtiti avait montré de belles choses, le club italien n'ayant juste pas les moyens financiers de le conserver. Du côté de l'Olympique Lyonnais, il semble surtout s'agir d'un choix plus sportif.