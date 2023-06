Umtiti de retour à l'OL, Barcelone attend une offre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026, Samuel Umtiti sort d'une belle saison à Lecce, mais son prêt est désormais terminé avec le club italien. Le Barça pourrait accepter une offre de l'Olympique Lyonnais.

Les dirigeants de Lecce n’ont pas été en mesure de faire une proposition à leurs homologues du Barça pour transformer le prêt de Samuel Umtiti en transfert définitif. Mais c’est la mort dans l’âme qu’ils ont vu repartir le défenseur français, lequel a beaucoup apporté dans l’opération maintien gagnée par le club des Pouilles. Dorénavant reparti en Catalogne, le champion du monde 2018 est cependant placé sur la liste des joueurs transférables, Xavi ne comptant pas sur lui pour la saison prochaine. A 29 ans, Samuel Umtiti pourrait donc changer de vestiaire durant ce prochain mercato. Et à en croire le quotidien sportif catalan Sport, il se pourrait bien que cela soit du côté du Groupama Stadium et de l’Olympique Lyonnais, le club formateur du défenseur central français. Sept ans après être parti de l’OL pour signer au FC Barcelone moyennant 25 millions d’euros, Umtiti pourrait faire le chemin inverse.

Umtiti a un contrat jusqu'en 2026

Il y a tout juste 10 ans @samumtiti célébrait la #SaintValentin avec une demi-volée en lucarne absolument mémorable 🙌😘



𝘽𝙤𝙣𝙣𝙚 𝙛𝙚̂𝙩𝙚 𝙖̀ 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙢𝙤𝙪𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙡'𝙊𝙇 ❤💙 pic.twitter.com/yMxDiKOghS — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2023

Un an après avoir fait revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, dans le cadre de la fameuse opération ADN, et même si Jean-Michel Aulas n’est plus aux commandes de l’Olympique Lyonnais, John Textor est disposé à faire une offre au Barça pour Samuel Umtiti. Le média espagnol donne même un chiffre en affirmant que pour « 3 à 4 millions d’euros », l’offre lyonnaise pour le champion du monde 2018 pourrait être acceptée. Pour l'instant, rien ne bouge du côté du club de Textor où les grandes manœuvres au sein de l'organigramme doivent se concrétiser avant qu'enfin le marché des transferts débute. Il faut aussi savoir ce que va donner le passage de ce Lyon nouvelle version devant la DNCG. Mais le retour de Samuel Umtiti à l'OL ne sera pas la surprise du siècle.