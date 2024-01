OL ‍: Trois signatures d'urgence, Lyon ne dort plus

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Le mercato d’hiver fermera ses portes en milieu de semaine, et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont encore du pain sur la planche avec trois gros dossiers à gérer en urgence.

Suite à une première partie de saison catastrophique, le club rhodanien avait à coeur de renforcer son effectif durant ce marché des transferts de janvier, histoire que Pierre Sage puisse avoir plus d’armes pour sauver l’OL en L1. Dans ce sens, la direction sportive de Lyon a déjà bougé sur plusieurs postes, que ce soit derrière, au milieu ou devant. Après les premières arrivées des Brésiliens Adryelson et Lucas Perri pour 7 millions d’euros, Lyon a sorti le chéquier pour s’attacher les services de Malick Fofana (27 ME) et de Gift Orban (12 ME) du côté de La Gantoise.

Et le week-end dernier, les Gones ont déboursé un peu plus de 2 ME pour faire venir Nemanja Matic, en froid avec le Stade Rennais depuis quelques semaines. Avec ces cinq recrues, le club lyonnais a déjà déboursé 38 ME, sans aucune vente en contrepartie. Mais malgré tout, l’OL dispose encore d’une belle surface financière pour finir son mercato, sachant que John Textor avait promis une enveloppe de 50 ME pour cet hiver. Avec cet argent restant, Lyon va encore recruter au moins trois joueurs.

Une fin de mercato de folie à Lyon ?

Football. Les derniers jours du mercato seront bouillants à l’OL - https://t.co/OW7wdCQzoB — Le Progrès OL (@LeProgresOL) January 28, 2024

Suite à sa défaite contre Rennes vendredi (2-3), qui a replongé l’OL dans la crise depuis sa place de barragiste, et avant d’affronter l’OM en championnat, Lyon se prépare à vivre une fin de mercato bouillante. En quête d’un autre milieu de terrain en plus de Matic, le directeur sportif David Friio veut Pierre-Emile Hojbjerg, le Danois d’origine française de Tottenham. Mais ce dernier aurait déjà prévenu qu'il ne voulait pas signer à l'OL et un autre profil serait déjà dans les tuyaux.

En attaque, l’aile gauche va également être renforcée avec une recrue, qui pourrait être l’international néerlandais Arnaut Danjuma, toujours pisté par l’OL malgré les réticences d’Everton et Villarreal. Dans ce dossier-là, la piste menant à l’Algérien Saïd Benrahma (West Ham) est encore d'actualité, même si elle reste encore trop chère pour le moment. En cas de départ en défense, comme celui de Sinaly Diomandé, Lyon pourrait aussi recruter derrière. Quoi qu’il en soit, David Friio, Matthieu Louis-Jean et leurs scouts bossent d’arrache-pied pour sortir l’OL de la nasse, et quelques surprises seront peut-être à prévoir d’ici jeudi soir, date de la fermeture du mercato hivernal.