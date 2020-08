OL : Trois joueurs à vendre, Lyon passe une annonce

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais, qui a très peu de chances de disputer la coupe d’Europe la saison prochaine, souhaite dégraisser son effectif au mercato.

Le départ d’un ou deux cadres (Aouar, Depay, Dembélé) n’est pas à exclure. Mais ce vendredi, c’est sur les indésirables de l’OL que le journal L’Equipe se penche. Et à en croire le quotidien national, Juninho, Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas ont d’ores et déjà validé l’idée d’un départ pour trois joueurs globalement décevants depuis leur venue sur les bords du Rhône. Le premier indésirable de l’OL n’est autre que Bertrand Traoré, recruté pour 10 ME en provenance de Chelsea il y a un an, et qui n’a jamais trouvé la régularité que les supporters lyonnais attendaient de lui. Au-delà de 15 ME, l’Olympique Lyonnais étudiera les offres avec attention et pourrait valider le départ du Burkinabé, qui jouit d’une belle petite cote en Angleterre.

Les deux autres indésirables de l’OL sont des défenseurs puisque Rudi Garcia a notamment validé l’idée d’un départ pour Kenny Tete, troisième dans la hiérarchie au poste de latéral droit. Recruté dans la peau d’un grand espoir néerlandais au moment de sa venue à Lyon en provenance de l’Ajax Amsterdam, le défenseur n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui. Devancé par Léo Dubois et par Rafael, à qui il ne reste qu’un an de contrat, Kenny Tete ne sera pas retenu. Il a quelques sollicitations en Italie et devrait trouver une porte de sortie sans trop de mal grâce au réseau illimité de son agent, un certain Mino Raiola. Enfin, et cela n’étonnera personne au vu des dernières informations, Youssouf Koné a également un bon de sortie. Rudi Garcia veut faire la promotion de Melvin Bard, à qui il a confirmé qu’il serait en concurrence avec Maxwel Cornet pour le poste de latéral gauche la saison prochaine. Recruté en provenance du LOSC l’été denrier, le Malien, très décevant cette saison, est de trop. Son départ sera toutefois plus délicat à boucler que ceux de Traoré et de Tete puisque Koné a encore quatre ans de contrat à Lyon, et un très gros salaire. Un prêt semble être l’option la plus probable pour l'ancien des Dogues, dont le dossier est géré par plusieurs agents mandatés par l’OL…