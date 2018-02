OL-ASSE : La décla cash de Fékir sur son geste dans le Chaudron

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Lyonnais comme Stéphanois ne sont pas prêts d’oublier le match aller à Geoffroy-Guichard, où la rencontre avait tourné à la débandade pour les Verts finalement battus 0-5 à domicile. Et encore, le match s’était terminé dans une ambiance lunaire, après l’envahissement du terrain lié au cinquième but de Nabil Fékir. Après avoir marqué, le capitaine lyonnais avait retiré son maillot pour le brandir devant le kop stéphanois, dans une provocation pas vraiment très fine mais que d’autres joueurs avaient déjà fait avant lui. A l’approche du match retour, l’international français est revenu sur cette célébration qu’il assume, en glissant même un gros tacle à ceux qui l’ont critiqué pour cela.

« Je ne regrette pas le geste en lui-même. C’était juste une célébration. Quand on est sur un terrain, on ressent toujours de très fortes émotions et il n’y avait rien de provoquant, ni d’insultant. Après, cela a déclenché des incidents et ils sont regrettables. J’ai été déçu par l’ampleur qu’a déclenchée mon geste. Certains y ont vu de la provocation, mais je peux vous assurer qu’il n’y en avait pas. Peut-être qu’ils n’ont jamais joué au foot. Je ne sais pas si je vais être plus attendu, dit le capitaine de l’OL. Je ne suis pas dans le vestiaire de l’ASSE. En tout cas, ça reste du foot. Ce n’est pas la guerre », a souligné Nabil Fékir, qui sait que la formation stéphanoise a beaucoup changé par rapport au match aller, et que l’ASSE sera surtout concentrée sur le fait de redorer son blason après le match aller catastrophique.