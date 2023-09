OL ‍: Tous en défense, le mot d’ordre de Grosso

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant le déplacement à Brest samedi soir, Fabio Grosso a alourdi la charge de travail lors des séances d’entraînement. Le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais a mis l’accent sur la solidité défensive, bien plus que sur la qualité du jeu proposé.

Fabio Grosso a vite pris conscience de la situation. Pour relever son équipe privée de victoire en cinq journées de Ligue 1, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait que le chemin sera long. Dès ses débuts, l’Italien a donc alourdi le planning de ses hommes. « La charge de travail supplémentaire a été très bien accueillie pour les joueurs, a confié le technicien aux médias. On fait les choses pour que ça serve. C’était important de s’entraîner plus cette semaine avec des doubles séances notamment. On pense que c’est la meilleure façon de grandir. »

Du beau jeu, mais pas maintenant

Quant au contenu de toutes ces séances, Fabio Grosso a mis l’accent sur l’aspect défensif et l’état d’esprit. « J’aime le jeu, mais cela passe par des valeurs communes, a prévenu le successeur de Laurent Blanc. Si on veut vraiment jouer en équipe, il doit y avoir des valeurs communes. Et peu à peu on mettra en place des choses tactiques, techniques. Mais avant, il faudra montrer des valeurs collectives. Si on fait les choses à l'envers, pour moi ce n'est pas la bonne chose. »

« Défendre, c’est fondamental, a insisté l’ancien latéral gauche des Gones. Avant de vouloir bien jouer, il faut d’abord bien défendre, c’est très important. On a essayé de passer ce message et on est prêts. » Pour sa première, l’Olympique Lyonnais de Fabio Grosso devra négocier un déplacement difficile à Brest, une équipe en forme de ce début de saison. Le coach rhodanien sent sa formation capable de réagir chez l'actuel deuxième de Ligue 1. En tout cas, « j’aimerais qu’on dise après le match qu’on a vu une équipe jouer ensemble », a réclamé Fabio Grosso, pas encore prêt à promettre du spectacle.