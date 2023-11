OL ‍: Tony Parker n’est pas le bienvenu, John Textor a un message

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'idée de John Textor de solliciter Tony Parker la semaine dernière n'a pas ravi les supporters de l'OL, qui ont tenu à le faire savoir.

Lors du match du week-end dernier contre Metz, Tony Parker a surpris tout le monde en étant assis à la place du plus haut responsable de l’Olympique Lyonnais sur cette rencontre. L’ancienne légende des San Antonio Spurs en NBA s’en est expliquée, assurant que John Textor lui avait demandé d’occuper ce poste et de revenir aider l’OL à un poste important. Pour celui qui était annoncé par Jean-Michel Aulas en personne comme le futur président de l’Olympique Lyonnais, la nomination a du sens étant donné qu’il est très proche du milieu lyonnais avec ses investissements à l’ASVEL, le club de basket de la ville voisine qui a récemment été lié avec le club rhodanien.

Tony Parker à Villeurbanne, les Lyonnais sont clairs

Cette perspective de voir Tony Parker prendre des fonctions importantes dans leur club n’enchante visiblement pas une partie des supporters et notamment l’un des plus grands groupes du club. Il s’agit des Bad Gones, qui ont affiché plusieurs banderoles hostiles à « TP » ce dimanche, à l’approche du match à Rennes. Une bâche a été déployée à Villeurbanne avec cette inscription : « Tony Parker : ta place est ici et nulle part ailleurs », avant d’autres inscriptions ne laissant pas la place au doute : « TP : L’OL n’a pas besoin de ton aide ». Si jamais John Textor voulait l’avis des supporters sur ce dossier, il est désormais connu. Cela même si le propriétaire américain a aussi marqué des points récemment en réfléchissant à rappeler Juninho, véritable légende de Gerland. Toutefois, le nouveau boss de l’OL l’a déjà fait comprendre par le passé, l’avis des supporters n’est pas sa première priorité, et il n’hésitera pas à aller au bout de son idée s’il estime que cela peut aider à redresser Lyon.