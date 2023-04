OL : Tolisso lance le coup d’envoi de la remontada

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Eliminé par le FC Nantes (1-0) en demi-finale de la Coupe de France mercredi, l’Olympique Lyonnais croit toujours en ses chances de qualification européenne. Le milieu Corentin Tolisso sent son équipe capable de réussir un gros sprint final en Ligue 1.

Ce n’était pas tout à fait le dernier espoir de l’Olympique Lyonnais. Sorti par le FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France, le club rhodanien a perdu sa principale chance de qualification européenne. Mais bien que distancé en championnat, l’actuel neuvième de Ligue 1 peut toujours croire à une folle remontée. D’autant que le calendrier pourrait bien jouer en faveur des coéquipiers de Corentin Tolisso.

L'OL toujours en course

« Il faut tout donner, il faut qu'on y croie, a réclamé le milieu de terrain. Il nous reste neuf matchs, on a encore des adversaires directs à jouer : Nice, Reims, Rennes, qui sont devant nous. C'est sûr qu'il va falloir absolument gagner dimanche pour espérer atteindre cette place européenne. » Avant la réception du Stade Rennais ce week-end, l’Olympique Lyonnais compte huit points de retard sur la cinquième place occupée par le LOSC.

« Mathématiquement, c'est jouable, a estimé l’international français. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est à huit points. Donc bien sûr que c'est jouable. Après ça ne sera pas facile, c'est une certitude. On savait que le chemin le plus facile pour l'Europe c'était la Coupe de France. Malheureusement on n'y est plus, il ne reste que le championnat. Il reste neuf matchs, 27 points à prendre donc à un moment donné, il faut que l'on prenne le plus de points possibles. »

💬 Notre coach Laurent Blanc en conférence de presse à 2 jours du match #OLSRFC "Tout le monde a pris un coup sur la tête. Nous joueurs et staff, le club, les supporters. Maintenant on doit avancer, on a encore 9 matchs de championnat à jouer" pic.twitter.com/JTRlgtC3sM — Olympique Lyonnais (@OL) April 7, 2023

« On a entre guillemets la chance de jouer contre des adversaires directs, donc il faudra gagner ces matchs importants si on veut espérer être en Europe. On sait que ce sera très compliqué mais mathématiquement c'est faisable, a insisté Corentin Tolisso. On reste des compétiteurs, on a envie de gagner des matchs et d'y croire. Ce serait beaucoup trop facile d'abandonner maintenant et de se dire que c'est impossible. » Reste à savoir si les Lyonnais sauront digérer la défaite avec un contenu si décevant dans un rendez-vous aussi important.