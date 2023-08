OL ‍: Toko Ekambi redonne le sourire à Blanc

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déçu du mercato et de la défaite concédée à Strasbourg (2-1) dimanche, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Laurent Blanc va quand même recevoir une bonne nouvelle. L’indésirable Karl Toko Ekambi s’apprête à s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Un départ qui permettra au club rhodanien de poursuivre son recrutement.

Cet été n’est décidément pas agréable pour l’Olympique Lyonnais. Sur la lancée de leurs prestations dans les matchs amicaux, les Gones se sont inclinés à Strasbourg dès la 1ère journée de Ligue 1. Autant dire que Laurent Blanc n’a pas changé d’avis sur la composition de son effectif. Avant la rencontre, l’entraîneur du club rhodanien insistait encore sur la nécessité de renforcer le groupe.

🚨 #mercato 🔴🔵

Tout est bouclé pour Karl Toko-Ekambi. L'attaquant 🇨🇲 va quitter l'OL pour rejoindre l'Abha Club 🇸🇦 pour deux saisons. Le montant du transfert est de 1,5 M€ assorti d'un bonus de 0,5 M€. Officialisation imminente.https://t.co/z2YNeWz0f4 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 14, 2023

« J’espère qu’il y aura de nouveaux joueurs avant le 31 août », confiait le Cévenol, persuadé que « pour l’instant, la priorité des priorités n’a pas été faite », à savoir la signature d’un milieu défensif. Laurent Blanc sera donc ravi d’apprendre que l’Olympique Lyonnais va pouvoir relancer son recrutement grâce à Karl Toko Ekambi. Nos confrères de Foot Mercato confirment le départ imminent de l’attaquant.

Au tour de Kadewere ?

L’international camerounais, longtemps annoncé du côté de Fenerbahçe en Turquie, va finalement rejoindre le club saoudien d’Abha. Le montant du transfert atteint 1,5 million d’euros, plus 0,5 million d’euros en bonus. Mais plus que la somme récoltée, c’est le salaire économisé qui intéresse l’Olympique Lyonnais. Le pensionnaire de Ligue 1, sanctionné par la DNCG, n’a pas les mains libres sur ce marché des transferts et doit dégraisser pour recruter.

Le transfert de Karl Toko Ekambi va permettre d’alléger la masse salariale et d’accueillir au moins une recrue supplémentaire. Peut-être le milieu défensif tant réclamé par Laurent Blanc, ou un renfort dans le secteur offensif pour évoluer sur le côté gauche. A noter que Lyon espère aussi se débarrasser de l’attaquant Tino Kadewere, convoité par Montpellier.