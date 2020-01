OL : Toko-Ekambi et Kadawere débarquent, Dembélé part, tout est prévu

Dans : OL.

La dernière ligne droite du mercato approche, et cela devrait bouger en attaque à l’OL. La presse anglaise voit même un énorme remue-ménage en approche.

Et si l’OL vivait des derniers jours de janvier complètement fous. C’est une possibilité sachant que le club rhodanien ne peut absolument pas conserver son équipe intacte pour la deuxième partie de saison, et notamment la remontée espérée vers le podium et le choc face à la Juventus Turin. Il manque clairement du monde devant, même si les premiers résultats de 2020 permettent de faire illusion. C’est pourquoi Lyon s’active sur des pistes offensives, même si cela pourrait créer un sacré remue-ménage. En effet, le média anglais Football London est persuadé que Chelsea a encore sa chance pour recruter Moussa Dembélé.

Le plan est simple. Pour aller chercher celui que Frank Lampard apprécie beaucoup, les Blues vont attendre les derniers jours du marché des transferts et faire une offre que Lyon ne pourra pas refuser. Financièrement dans un premier temps, mais aussi parce que l’OL va devoir augmenter la mise pour récupérer Tino Kadawere, qui fait l’unanimité en interne et pourrait faire l’objet d’une offre à 10 ME. Et cela en plus du recrutement qui est en train de se finaliser pour faire venir Karl Toko-Ekambi de Villarreal. Avec ces deux dépenses, l'OL sera ensuite prêt à récupérer bien plus que sa mise totale avec la vente de Moussa Dembélé à Chelsea. Un scénario fou, même si le mercato en a vu d’autres.