OL : Toko-Ekambi choqué par l'attitude des supporters

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Léo Dubois n’a pas digéré d’être sifflé par ses propres supporters au Groupama Stadium face à l’OGC Nice. Karl Toko-Ekambi et Peter Bosz ont défendu le capitaine de l’OL, auteur de prestations plutôt correctes depuis la trêve hivernale.

Pas présent en conférence de presse ce jeudi à deux jours du choc de Ligue 1 entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais, le nom de Léo Dubois a tout de même circulé. En cause, les sifflets d’une partie du Groupama Stadium avant et pendant le match contre Nice à l’encontre du capitaine lyonnais. D’après RMC Sport, le latéral droit de 27 ans serait plus qu’affecté par cette situation. Présents face aux médias, Karl Toko-Ekambi et Peter Bosz ont tenu à défendre l’ancien nantais. « Je n’ai pas entendu les sifflets. C'est dommage que le public siffle un joueur de notre équipe. Surtout qu'on faisait un bon match et qu'on est dans une bonne période » a déclaré l’international camerounais. « Je ne comprends pas du tout. Il n'est pas seulement notre capitaine, c'est l'un des nôtres, je ne comprends pas pourquoi avant et pendant le match, l'un de nos joueurs est sifflé. Je pense qu'il ne mérite pas » a rétorqué le coach lyonnais. Cette brouille reste néanmoins le seul point noir d’une période plus que positive pour l’OL après 4 victoires en sur les 5 dernières journées de Ligue 1.

Dubois a échangé avec les Bad Gones après Nice

Discussion complète entre les Bad Gones et le capitaine Léo Dubois !🦁#OLOGCN

1/4 pic.twitter.com/Lzwk3qVarS — Romain (@rom69n) February 12, 2022

A la fin de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, Léo Dubois est allé guérir le mal par le mal en allant se confronter à ses détracteurs en tribunes, pour se justifier lui et ses partenaires aussi pris à partie pendant l’échauffement via une banderole. « Votre mentalité et votre irrégularité sont à vomir, réveillez-vous ! » Pour ses coéquipiers et son coach, Léo Dubois est injustement sifflé et cela peut se justifier au vu des statistiques. Dans le dur depuis le début de saison, le capitaine des Gones s’était fait doubler à son poste par Malo Gusto. L’arrière droit de 18 ans compte 11 titularisations en Ligue 1 et 3 en Ligue Europa. Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions. Léo Dubois, un peu mieux sur son côté droit a disputé tous les matchs de l’OL en 2022 soit six sur six en tant que titulaire. A l’image de ces sifflets, c’est toute une partie de la communauté lyonnaise qui ne désire plus Léo Dubois à l’OL, malgré la fin de son contrat dans plus de deux ans. Et surtout malgré son statut de capitaine qui a du mal à faire l'unanimité.