OL ‍: Toko-Ekambi à Monaco, l’improbable transfert raté

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant pour compenser la grave blessure de Breel Embolo, Monaco s’est renseigné sur Karl Toko-Ekambi, indésirable à l’OL et qui devrait filer en Arabie Saoudite dans les heures à venir.

Totalement indésirable à l’Olympique Lyonnais, Karl Toko-Ekambi est sur le point de trouver une porte de sortie. Tout proche de Fenerbahçe il y a quelques jours avant que son transfert soit finalement annulé, l’international camerounais va rebondir en Arabie Saoudite. Prêté à Rennes la saison passée, Toko-Ekambi a donné son accord au club d’Abha pour un contrat de deux ans dans le cadre d’un transfert qui va rapporter 2 millions d’euros à l’OL.

Toko-Ekambi a refusé Monaco pour l'Arabie Saoudite

Mais contre toute attente, RMC Sport nous apprend que l’avant-centre camerounais aurait pu poursuivre sa carrière en Ligue 1. A la surprise générale, Monaco a tenté le coup afin de s’attacher les services d’un attaquant polyvalent et habitué au championnat de France dans le but de compenser numériquement la grave blessure de Breel Embolo, victime d’une rupture des ligaments croisés et forfait pour quasiment toute la saison. Toko-Ekambi ayant donné son accord à Abha, il ne rejoindra pas la Principauté.

❗️Monaco n’a encore pas fait de deuxième offre à Arsenal pour Folarin Balogun 🇺🇸



➡️Arsenal réclame toujours 50 millions d’euros

🔹L’ASM a sondé K.Toko-Ekambi ces dernières heures mais le Camerounais va s’engager à Abha 🇸🇦 2 ans / transfert : 2M€ avec bonus pour #OL pic.twitter.com/yZjH4nLkPZ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 15, 2023

L’ASM se concentre donc sur la piste Folarin Balogun, bien plus prestigieuse… et onéreuse. Monaco a formulé une première offre à hauteur de 40 millions d’euros pour le buteur d’Arsenal, auteur d’une saison fantastique en prêt au Stade de Reims en 2022-2023 avec 21 buts. Mais les Gunners sont décidément très gourmands pour la vente de leur international américain et réclament près de 50 millions d’euros, une offre sur laquelle l’Inter Milan ne devrait pas être en mesure de s’aligner malgré la farouche volonté du club italien de recruter Folarin Balogun depuis plusieurs semaines.

Bien que compromise, l’option Balogun n’est pas encore abandonnée par Monaco, qui va réfléchir à formuler une nouvelle offre à Arsenal dans les jours à venir. La venue d’un attaquant est de toute façon indispensable pour l’ASM après la blessure d’Embolo mais également au vu des ennuis judiciaires de Wissam Ben Yedder, disponible pour le moment mais qui fait l’objet d’une mise en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle depuis vendredi après-midi pour de supposés faits s’étant déroulés au début de l’été.