OL : Tiago, la nouvelle cible XXL de JM Aulas à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Si Juninho est le grand favori pour devenir le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison, le flou règne toujours en ce qui concerne le futur entraîneur. Claudio Ranieri, Sabri Lamouchi, Laurent Blanc, Christophe Galtier… Les rumeurs fusent et il y a de quoi s’y perdre. D’autant que selon Canal Plus, un nouveau candidat sérieux a été déniché par Jean-Michel Aulas. En effet, la chaîne cryptée annonce que le président rhodanien verrait d’un bon œil la venue de Tiago, actuellement adjoint de Diego Simeone du côté de l’Atlético de Madrid.

« Son profil (ancien joueur du club, diplômé et adjoint d’un grand coach depuis 2 ans) plait énormément aux dirigeants lyonnais. Mais des doutes existent concernant son inexpérience en tant que numéro 1 » explique le journaliste du Late Football Club, Felix Hervé. « De plus, l’agence qui gère la carrière de Tiago est GestiFute, société créée par ... Jorge Mendes. Les dirigeants de l’OL verraient d’un bon œil le rapprochement avec un l’agent portugais qui gère les intérêts de nombreuses cibles lyonnaises au mercato » explique-t-il ensuite. La piste présente donc quelques risques, mais également beaucoup d’avantages aux yeux de Jean-Michel Aulas. Et elle a déjà provoqué des émotions chez les fans de l’OL, qui ont souvenir d’un véritable guerrier sur le terrain lorsqu’il portait les couleurs de Lyon.