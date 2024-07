OL ‍: Thomas Meunier à Lyon pour zéro euro

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Quatre ans après son départ du PSG, Thomas Meunier pourrait retrouver la France. L’international belge suscite la convoitise de deux clubs de Ligue 1, à savoir Monaco mais également l’OL.

Après quatre saisons au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a quitté la France en 2020 pour rejoindre le Borussia Dortmund. L’hiver dernier, l’international belge a tourné une nouvelle page de sa carrière en signant en Turquie, à Trabzonspor. On ne peut pas dire que l’expérience soit très heureuse pour Thomas Meunier en Super Lig, raison pour laquelle le défenseur de 32 ans envisage de nouveau de changer d’air. Son dossier risque d’intéresser de nombreux clubs car en dépit de son âge et de ses pépins physiques (il est actuellement blessé), Thomas Meunier a l’avantage d’être disponible pour une bouchée de pain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thomas Meunier (@thomas12meunier)

A en croire les informations du site Fussbal Transfers, l’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain a une clause qui lui permet de quitter Trabzonspor gratuitement cet été. Une aubaine pour les clubs potentiellement intéressés, notamment en Ligue 1. Cela tombe bien, au moins deux clubs français ont manifesté leur intérêt pour recruter Thomas Meunier lors du mercato estival. Selon le média, l’AS Monaco est sur les rangs au même titre que l’Olympique Lyonnais, qui dispose pourtant de deux joueurs assez solides à ce poste avec Clinton Mata et Ashley Maitland-Niles.

L'OL et Monaco s'intéressent à Meunier

La possibilité dé récupérer un joueur d’une telle expérience pour zéro euro est néanmoins très tentante pour l’ASM et pour l’OL, qui pourraient accélérer dans les semaines à venir afin de recruter l’international belge, qui était sélectionné par Domenico Tedesco pour l’Euro, mais qui n’a pas pu tenir sa place contre la France en raison d’une blessure. Malgré un statut de titulaire à Trabzonspor, Thomas Meunier ne semble pas opposé à un départ de la Turquie et aimerait revenir dans un championnat majeur avec la perspective de jouer la coupe d’Europe l’an prochain. Ce que Lyon et Monaco peuvent lui offrir, sans doute avec des conditions salariales assez confortables.