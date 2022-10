OL : Thierry Henry soumet une idée folle à Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a officiellement nommé Laurent Blanc à la tête de son équipe professionnelle en lieu et place de Peter Bosz.

Peter Bosz n’aura donc pas résisté à la terrible série de quatre défaites et un match nul de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Dimanche soir, assez tard, le club rhodanien a dégainé un communiqué en annonçant la mise à pied de l’entraîneur néerlandais et la nomination à sa place de Laurent Blanc. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France va avoir du pain sur la planche pour redresser la situation à l’OL, englué dans une véritable crise de résultats. Les premiers choix de Laurent Blanc seront scrutés de près, notamment par son ancien coéquipier chez les Bleus, à savoir Thierry Henry, maintenant consultant sur Prime Video. En mage du match Lille-Lens dimanche soir, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France a réagi à la nomination de Laurent Blanc à l’OL. Pour l’ex-buteur d’Arsenal, les choix de Laurent Blanc seront intéressants à observer et Thierry Henry se demande par exemple si le nouvel entraîneur de l’OL a l’intention de relancer un certain Jérôme Boateng, inutilisé par Peter Bosz depuis le début de la saison.

Retour en grâce de Boateng avec Blanc ?

Communiqué du club ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 9, 2022

« Je suis déjà content de revoir Lolo dans le championnat français. Ce qu’il a fait à Bordeaux, au PSG, en équipe de France, ce sont toujours des équipes qui ont essayé de jouer au ballon. On se rappelle son PSG et de son Bordeaux. A lui de voir comment il va réussir à faire jouer cette équipe » a analysé Thierry Henry sur Prime Video avant de poursuivre. « C’est une équipe avec beaucoup d’ailiers. Va-t-il jouer avec des ailiers haut ou à cinq derrière ? Est-ce qu’il va ramener Boateng ? Il y a pas mal de questions. Il ne va pas entraîner les Ulis, il aura quand même des joueurs, des choix à faire. Il va falloir régler beaucoup de choses bien sûr, mais ma plus grosse question est : que va-t-il faire avec Boateng ? Est-ce qu’il va le remettre ? Est-ce qu’il va jouer à une défense cinq parce que Malo Gusto est, pour moi, plus un piston qu’un arrière droit » a livré Thierry Henry, impatient d’observer les premiers choix de Laurent Blanc à la tête de l’OL et constater l’éventuel retour (ou non) en grâce de Jérôme Boateng.