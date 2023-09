OL ‍: Textor zappe Gattuso et appelle Frank Lampard ‍!

Dans : OL.

L'OL a récemment mis fin au contrat de Laurent Blanc. Depuis, les Gones se cherchent un nouvel entraineur capable de redresser la barre. Gennaro Gattuso est tout proche de signer, mais John Textor a des doutes.

A Lyon, le temps presse un peu pour trouver un nouvel entraineur. John Textor va devoir faire un choix fort et trancher. Si Gennaro Gattuso est une piste crédible pour le board rhodanien, le profil de l'Italien ne convient pas à tout le monde. Les fans et observateurs émettent des doutes sur la capacité de l'ancien Milanais à changer les choses. Ses précédentes expériences en tant qu'entraineur étaient en effet mitigées. Face à la situation, John Textor s'ouvre à d'autres profils pour reprendre les rênes de l'OL. Selon les informations de 90 min, un nouveau nom est étudié depuis quelques heures.

Gattuso a de la concurrence pour l'OL

Le média indique en effet que l'OL est de plus en plus chaud sur Frank Lampard. L'Anglais est très apprécié par John Textor et n'a pas de club depuis son départ de Chelsea il y a quelques mois. A l'instar de Gattuso, ses expériences passées n'ont pas franchement été une réussite. A noter que de son côté, Graham Potter a décliné la proposition pour devenir l'entraineur de l'Olympique Lyonnais, tout comme Oliver Glasner (ex-Francfort) pour le moment. Avant la réception du Havre ce week-end en Ligue 1, on devrait en tout cas connaitre l'identité du nouvel homme fort des Gones. Ces derniers pointent à la dernière position du championnat de France et le défi s'annonce de taille pour celui qui reprendra le flambeau. Sauf rebondissement, cela devrait donc être Gennaro Gattuso ou Frank Lampard. Deux entraîneurs qui ne parlent pas français et qui auront donc besoin de temps pour prendre la température du contexte lyonnais. Pas de quoi vraiment rassurer du côté des fans de l'OL.