OL ‍: Textor va craquer, le PSG insiste pour Barcola ‍!

Les négociations s’intensifient entre l’OL et le PSG au sujet de Bradley Barcola, dont la volonté est de quitter Lyon pour rejoindre Paris.

Six mois dans la peau d’un titulaire à l’Olympique Lyonnais… et puis c’est tout ? Auteur d’une seconde partie de saison à couper le souffle l’an passé avec 5 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, Bradley Barcola est déjà sur le départ. Courtisé par le RB Leipzig ou encore Manchester City, l’international espoirs français de 20 ans veut rejoindre le Paris Saint-Germain, où Luis Enrique et Luis Campos ont fait de lui une véritable priorité pour renforcer le poste d’ailier droit.

Paris Saint-Germain are now planning to insist on Bradley Barcola deal, he’s one of the names in the list as revealed two weeks ago. 🔴🔵✨



PSG already had positive contacts on player side and will try to negotiate with OL for Barcola soon — while OL still want to keep him. pic.twitter.com/WKowj7p9Up