OL : Textor trouve 100 millions d'euros d'un seul coup

Par Claude Dautel

Placé sous la pression de son futur passage devant la DNCG, la non-qualification de l'OL pour la Ligue des champions coûtant cher, John Textor a déjà trouvé un moyen de remplir ses caisses.

L’Olympique Lyonnais est entré dans une nouvelle ère depuis le rachat du club par Eagle Football, et cela s’accélère après la mise au placard brutale de Jean-Michel Aulas. Car c’est désormais une évidence, John Textor ne voulait pas réellement travailler pendant trois ans avec l’ancien président de l’OL, notamment parce que ce dernier ne gérait pas son club comme un businessman au sang-froid. Aulas avait l’amour de Lyon, et cela guidait encore ses choix quoiqu’on dise. Mais tout cela est fini, et mardi, on a appris que Michele Kang avait dépensé 40 millions d’euros pour devenir l’actionnaire majoritaire de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, l’une des plus grandes formations mondiales de ces dernières saisons. Outre cette belle affaire financière, cela ne va pas s’arrêter là et les millions d’euros devraient rentrer dans les caisses d’OL Groupe grâce à ses joueuses. Et voilà pourquoi.

Textor et Eagle Football accélèrent avec l'OL

OL Groupe et Michele Kang forment un groupe mondial de football féminin.



Dans l’obligation de se mettre en conformité, OL Groupe, qui possède OL Reign aux États-Unis, doit impérativement vendre ce club, car Michele Kang est déjà propriétaire du Washington Spirit et la femme d’affaires américaine ne peut pas avoir deux équipes en National Women's Soccer League (NWSL). Selon L’Equipe, en cédant OL Reign, ce qui se fera rapidement et sans problème, l’Olympique Lyonnais va empocher autour de 50 millions d’euros. De même, OL Groupe va pouvoir économiser 12 millions d’euros par saison, puisque les équipes féminines étaient déficitaires de ce montant année après année. Cependant, que les supporters de l’Olympique Lyonnais ne croient pas que cet argent ira sur le marché des transferts. John Textor doit désormais tenir ses engagements de racheter les actions encore dans les mains du public, et une grande partie de celles de Jean-Michel Aulas. Et Hugo Guillemet ajoute qu'ensuite OL Groupe aura un an et demi pour prendre 100% du club.