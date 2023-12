OL ‍: Textor tente un montage bancal, c'est un échec

John Textor est très intéressé par le profil de Cristian Medina, milieu de terrain de Boca Juniors qu’il aimerait recruter à Botafogo avant de l’envoyer à Crystal Palace ou à l’OL. Mais c’est un échec… pour le moment.

Propriétaire de plusieurs clubs, John Textor n’hésite pas à profiter de ce précieux avantage en période de mercato. Ernest Nuamah ou encore Jeffinho sont arrivés à l’Olympique Lyonnais par l’intermédiaire d’un autre club appartenant au patron d’Eagle Football, lequel aimerait en faire de même avec le jeune Cristian Medina. Sous contrat avec Boca Juniors jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain de 21 ans a tapé dans l’œil de John Textor.

🇦🇷 Botafogo sent new proposal to Boca Juniors for Cristian Medina: $7m plus $2m with long term project including Palace or OL.



Boca Juniors rejected Botafogo’s proposal.



🇺🇸 Understand Inter Miami have also sent a bid for Medina today, talks to follow. pic.twitter.com/wmgAGMheY0