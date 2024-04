OL ‍: Un supporter vend un bout de pelouse, Lyon rigole

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dès la qualification lyonnaise pour la finale de la Coupe de France acquise, des milliers de supporters de l'OL ont envahi la pelouse. Et certains ont eu une drôle d'idée.

Les réseaux sociaux étaient envahis ce mercredi par les supporters lyonnais qui ont multiplié les selfies sur la pelouse du Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais ayant laissé tout le monde venir sur le terrain après la victoire contre Valenciennes en demi-finale de la Coupe de France. Mais, outre ces photos, on a également vu apparaître des photos des filets des buts découpés, et d'autres souvenirs plus ou moins folkloriques. Sur un célèbre site de vente aux enchères en ligne, @Samquelplaisir propose, lui, quelques petits brins d'herbe de la pelouse du stade où Alexandre Lacazette et ses coéquipiers venaient d'arracher un ticket pour la finale contre le PSG ou le Stade Rennais. Cela a donné une idée à ce fan rhodanien.

Ok @samquelplaisir mais rends la pelouse s’il te plait, on en a besoin pour nos prochains matchs ! 🔴🔵 https://t.co/xWzBAp23jr — Olympique Lyonnais (@OL) April 3, 2024

Et ce supporter proposait 20 euros comme prix de départ ou 100 euros pour l'achat immédiat de ce brin d'herbe, la livraison étant tout de même gratuite, ce qui est la moindre des choses. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on a évidemment pris cela avec malice, et au message du supporter sur X (anciennement Twitter) qui affirmait que ce brin d'herbe « valait de l’or », l'OL a lancé un appel à ce dernier. « OK, mais rend la pelouse s’il te plait on en a besoin pour nos prochains matchs ! », a réclamé l'OL. On ne sait pas dans quel état est la pelouse de Lyon ce mercredi, mais il reste 11 jours pour la remettre en état afin de recevoir comme il se doit le Stade Brestois, qui sera au Groupama Stadium le 14 avril prochain.