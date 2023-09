OL ‍: Textor se voit offrir un coach en Roumanie

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL travaille toujours activement pour dénicher le successeur de Laurent Blanc. Si Fabio Grosso a pris de l'avance pour être entraîneur, d'autres pistes sont à l'étude. L'une d'elles envoie les Lyonnais en Roumanie.

Malgré l'absence de coupe d'Europe cette saison, l'OL est engagé dans un tour d'Europe en ce début septembre. En effet, les Lyonnais recherchent un entraîneur pour succéder à Laurent Blanc. Si Jean-Michel Aulas privilégiait les entraîneurs français ou francophones pour le poste, John Textor n'a que faire du passeport de ses cibles. Gattuso, Lampard, Potter ou Grosso ont été suivis. Le dernier, passé dernièrement par Frosinone, tient la corde depuis quelques heures. Néanmoins, la direction lyonnaise, discrète et mystérieuse, se penche sur d'autres profils. On lui propose aussi des noms, parfois surprenants, comme le révèle Foot Mercato.

Le Chypriote Charalambous proposé à l'OL

Le média indique que l'OL s'est vu proposé le jeune coach chypriote Elias Charalambous (42 ans) ces derniers jours. Cet ancien arrière gauche international est actuellement en Roumanie où il dirige avec succès le FCSB (nouvelle dénomination du Steaua Bucarest depuis 2017). Il réalise du bon travail puisque son club est leader du championnat roumain grâce à 6 succès lors des 7 premiers matchs.

Ce jeune entraîneur a déjà une solide expérience sur les bancs : AEK Larnaca (Chypre), Hatta Club (Emirats Arabes Unis), Ethnikos (Chypre) et Doxa Katokopias (Chypre) avant la Roumanie désormais. L'OL a étudié avec attention l'option Charalambous et la garde dans un coin de la tête au cas où Fabio Grosso décidait de ne pas venir finalement. Avec Textor à sa tête, on peut vraiment dire que l'OL explore de nouveaux horizons que ce soit pour les joueurs ou les entraîneurs.