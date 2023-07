OL ‍: Textor se plante en beauté, Aulas met les choses au clair

Dans : OL.

En froid avec John Textor et les nouveaux dirigeants de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour dire ses vérités et montrer qu’il n'est pas là pour savonner la planche des repreneurs.

Pour la première fois depuis très longtemps, le club rhodanien traverse une période compliquée au niveau économique. Pointé du doigt par la DNCG, Lyon a vu sa masse salariale et ses indemnités de transferts encadrées durant ce mercato estival. Un vrai souci pour John Textor, qui comptait investir plusieurs dizaines de millions d’euros pour renforcer le groupe de Laurent Blanc en vue de la saison prochaine. Mais alors sur qui faut-il rejeter la faute après ce blâme reçu de la part du gendarme financier du football français ? Sur Textor, qui ne semble pas à la hauteur d’un point de vue financier, ou sur Aulas qui n’aurait pas aidé son successeur américain ? Réponse à la fin de l’été, mais en attendant, JMA a tenu à donner sa version des faits sur la situation de l’OL. Évincé de son poste de président en mai dernier, celui qui reste deuxième actionnaire de Lyon avec 9% des parts d’OL Groupe a tendu une main vers John Textor tout en donnant ses vérités.

« Je peux encore apporter beaucoup à l’OL »

« Il y a eu pas mal d’échanges pendant toute la période de la DNCG, parce que l’on m’a demandé mon avis sur ce qu’il fallait éventuellement faire. J’avoue d’ailleurs que je n’ai pas été totalement suivi dans les orientations que j’avais proposées. John arrive avec son enthousiasme, ses habitudes américaines et il ne connaît pas assez toutes les subtilités de l’organisation à la française et européenne. Les choses se sont un petit peu tendues ces derniers temps avec l’épisode de la DNCG. Je pensais présenter un résultat très positif, non pas par la vente de joueurs supplémentaires, mais par la cession d’OL Reign ou encore le refinancement du stade. Il y a une polémique sur l’histoire de vendre des joueurs à hauteur de 120 millions. C’était sur ce point que nous avions une divergence puisque le nouvel actionnaire ne voulait pas vendre de joueur. Mais cette position n’était pas tenable, à moins d’amener beaucoup d’argent. Les contacts avec John ne sont pas aussi importants que je le souhaite, car je reste évidemment très attaché à l’OL. Je suis déjà heureux de pouvoir m’expliquer pour éteindre des choses qui sont à la limite de la diffamation et qui n’ont aucun sens car je reste actionnaire. Et puis mon cœur est toujours à l’OL et c’est pour cette raison que je reste à la disposition de John Textor et Santiago Cucci et de tous les dirigeants que j’ai bien connus. Je peux encore apporter beaucoup à l’OL », a détaillé, dans les colonnes du Progrès, Aulas, qui espère encore avoir un rôle central au sein de l’OL au cours des prochaines années. Ce n'est pour le moment pas du tout le cas, mais l'ancien président et propriétaire du club assure qu'il peut aider l'OL à se redresser. Vu les dernières déclarations du clan Textor, cela n'en prend pas le chemin, alors que JMA est parfois accusé de tirer les ficelles en coulisses, juste pour démontrer que l'Olympique Lyonnais est dans le dur sans lui.