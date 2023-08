OL ‍: Textor provoque encore Aulas, le Scud est XXL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, John Textor reprenait en main l'OL. L'homme d'affaires américain n'aura pas mis longtemps avant d'évincer Jean-Michel Aulas de la présidence du club rhodanien.

L'OL traverse de grosses difficultés institutionnelles et sportives depuis maintenant quelques années. L'arrivée de John Textor se devait de relancer une dynamique en berne. Mais on ne peut pas vraiment dire que les choses aient changé dans le Rhône. Pour ne rien arranger, le départ de Jean-Michel Aulas continue de faire couler beaucoup d'encre. Et l'ancien président de l'OL ne manque jamais une occasion de tacler l'actuelle équipe dirigeante des Gones. Une situation qui devient difficilement tenable, même si John Textor ne se laisse pas démonter.

John Textor se paye une nouvelle fois Jean-Michel Aulas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une interview accordée au média belge De Tijd, le businessman américain de l'OL a tenu à mettre les choses au clair concernant Jean-Michel Aulas. « Un changement de culture s’imposait. Car au sein du club, il y avait encore des réticences à m'accepter en tant que propriétaire. Ces discussions avec les anciens propriétaires du club sont la conséquence d'un phénomène commercial bien connu : le remords des vendeurs. Ils veulent encaisser, mais ont du mal à se rendre compte qu'ils ne mènent plus la barque », a notamment lâché le nouveau propriétaire de l'OL. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas réagira, alors que le contexte est des plus tendus chez les Gones. La récente défaite de ce dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse de Strasbourg n'arrangera rien au climat actuel. Seule une belle fin de mercato pourrait donner un peu de baume au coeur aux fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais. Mais là encore, les déceptions risquent d'être nombreuses, avec un Bradley Barcola qu'on annonce plus que jamais sur le départ.