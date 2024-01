OL ‍: Textor l’a mal jugé, Gattuso règle ses comptes

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Juste avant sa nomination à l’Olympique de Marseille en septembre dernier, Gennaro Gattuso était passé proche d’une signature à l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur italien s’était entretenu avec le propriétaire John Textor qui, selon lui, s’était arrêté à une fausse image.

Finalement, Gennaro Gattuso peut se réjouir de la décision de l’Olympique Lyonnais. Après le licenciement de Laurent Blanc, le club rhodanien avait envisagé de l’installer sur son banc. Mais sa candidature n’avait pas été retenue et l’Italien s’était rapidement engagé avec l’Olympique de Marseille. Entre une équipe à la lutte pour le maintien en Ligue 1 et un prétendant aux places européennes, on peut dire que l’ancien milieu a atterri au bon endroit. Gennaro Gattuso reste néanmoins marqué par le choix de John Textor, le propriétaire des Gones qui, selon lui, s’est focalisé sur une fausse image.

Gattuso tacle Textor

« Pourquoi l'OL ne m'a pas choisi ? Je n'ai parlé qu'à une seule personne, John Textor, a raconté le coach marseillais à L’Equipe. Je ne sais pas, mais sincèrement je suis content de comment les choses se sont déroulées. Après, il y a des idées toutes faites dans ce milieu. Peut-être que certains pensent que je suis un gars qui crée des problèmes, alors que dans ma carrière je ne me suis jamais disputé avec un joueur, au contraire, je suis quelqu'un qui aime les joueurs. Après, si se disputer avec les joueurs, c'est les recadrer quand je vois qu'ils ne font pas les choses ou qu'ils n'y mettent pas assez de passion, ça, je n'y peux rien. Pour moi, le terrain est sacré et s'entraîner à fond n'est pas négociable. »

🎙️🇮🇹 Gennaro Gattuso à @lequipe sur le changement de système du 4-3-3 au 3-5-2 : "J'ai pris mon ego, je l'ai posé dans un coin, et j'ai changé, parce qu'il faut toujours s'adapter aux besoins des joueurs." pic.twitter.com/wvibwkI8j2 — Massilia Zone 🇵🇸 (@MassiliaZone) January 6, 2024

Apparemment, le président phocéen Pablo Longoria a davantage apprécié cette philosophie. « Je sortais d'une semaine où j'avais parlé avec Lyon. Et trois ou quatre jours après l'interruption de mes discussions avec l'OL, Pablo m'a appelé, s’est souvenu Gennaro Gattuso. Je savais quel type d'équipe était l'OM, j'ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision. J'ai appelé mon staff, on a commencé à travailler, on s'est fait une idée. Et on a décidé de venir, sans aucune inquiétude ni hésitation. Parce que, je l'ai déjà dit, il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci, et moi je n'en ai qu'une. » Rappelons que Lyon avait préféré Fabio Grosso, viré après seulement sept matchs.