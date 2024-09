OL ‍: Textor interdit à Cherki de signer au PSG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de Rayan Cherki a été mouvementé et riche en rebondissements avec des intérêts du PSG ou encore du Borussia Dortmund, tout cela pour que l’international espoirs français finisse par rester à l’OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin prochain, Rayan Cherki a très vite été placé sur la liste des transferts par le club rhodanien cet été. David Friio et John Textor n’ont pas envisagé une seconde de conserver l’international espoirs français, d’autant que ce dernier était sollicité et avait plusieurs bons clubs européens sur lui. Le Borussia Dortmund a longtemps tenu la corde et un accord avait même été trouvé entre l’OL et le BVB pour un transfert aux alentours de 15 ME, mais un désaccord en interne au sein du club allemand a finalement fait capoter l’opération.

Avant cela, c’est le Paris Saint-Germain qui était très intéressé par la perspective de faire venir Rayan Cherki. Dans une stratégie assumée de recrutement de jeunes joueurs à potentiel à faire grandir, le PSG a jeté son dévolu sur le milieu offensif lyonnais de 21 ans, mais l’opération n'est pas non plus allée au bout. Il a souvent été écrit que Rayan Cherki n’était pas emballé par la perspective de rejoindre le Paris SG, où son temps de jeu aurait peut-être été réduit au vu de la concurrence. Mais à en croire Edward Jay, correspondant de RMC à Lyon, ce sont les dirigeants lyonnais et John Textor en premier lieu qui ont bloqué ce transfert.

Cherki a demandé à Textor de le vendre au PSG

Effectivement, dès lors qu’il a appris que le PSG était intéressé par son arrivée, Rayan Cherki a personnellement envoyé un SMS à John Textor afin de lui demander d’accepter son départ dans la capitale française… mais cela n’a pas été suivi de faits puisque le board lyonnais ne s’est finalement jamais entendu avec le PSG pour le transfert du médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 2024. Selon le journaliste, ce n'est donc pas du tout les problèmes entre le clan Mbappé, qui gère les intérêts du meneur de jeu, et Paris, qui auraient fait capoter le deal. Un coup dur pour Rayan Cherki, qui a ensuite discuté avec le Borussia Dortmund, avec qui il avait également trouvé un accord, sans que ce dossier n’aille au bout non plus. L’été du natif de Lyon aura donc été pénible, entre son temps de jeu ridicule aux JO et son mercato frustrant puisque finalement, c’est bien à l’OL que va jouer Cherki pour la saison 2024-2025. Une prolongation est de nouveau à l’étude du côté lyonnais, où l’on veut absolument éviter un départ de ce joueur pour zéro euro à la fin de la saison.