OL ‍: Textor fait une énorme erreur avec Gattuso

Par Hadrien Rivayrand

Comme pressenti depuis quelques semaines, Laurent Blanc n'est plus l'entraineur de l'OL. Le champion du monde 98 pourrait être remplacé prochainement par un certain Gennaro Gattuso.

A l'OL, on a donc décidé de réagir après ce nouveau début de saison chaotique. Laurent Blanc a été démis de ses fonctions ce lundi et sera remplacé provisoirement par un trio composé de Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson. L'objectif sera de redresser un peu la barre afin de remonter au classement le plus vite possible. Il faut dire que l'OL ne peut pas faire pire, étant à la dernière place de Ligue 1 après 4 journées disputées. Ensuite de cela, le board rhodanien pourra annoncer l'identité de son prochain coach. Et il se dit que Gennaro Gattuso est le grand favori pour prendre la relève de Laurent Blanc. C'est notamment ce que croit savoir L'Equipe. Pour Thomas Lacondemine, ce choix n'est pas forcément le bon et répond à une mauvaise logique.

Textor, attention à la catastrophe !

Sur son compte X, le spécialiste n'a pas hésité à donner son avis sur le sujet. « Le problème de Gattuso, au-delà de son "niveau" et du fait qu'il soit placé par Mendes, c'est que c'est un choix de court-terme. Le 1er coach choisi par Textor aurait dû incarner un projet, celui d'une nouvelle ère, nouvelle vision. Là on est dans une gestion à la petite semaine. Tout le monde refuse de venir chez le dernier de ligue 1 ? C'est faux. On est loin d'avoir fait le tour des coachs intéressants. On se précipite-là, alors qu'il n'y a pas lieu, voilà ce qui se passe », a notamment indiqué Thomas Lacondemine, qui pense que l'OL ne prend pas forcément la bonne direction en se précipitant de la sorte. A noter que lors de la reprise de la Ligue 1, les Gones recevront Le Havre au Groupama Stadium. Un match qui selon quelques suiveurs de l'OL, aurait pu se dérouler avec un entrainement intérimaire, en attendant par exemple qu'Oliver Glasner soit fixé sur un éventuel avenir en Allemagne, ou à Lyon...