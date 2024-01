OL ‍: Textor déchire l’enveloppe mercato et met 35 ME sur Mangala

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a les valises pleines de billet et compte bien dépenser très gros pour finir le mercato de l'OL. Il vient de faire une offre que même les clubs anglais ne peuvent pas refuser.

Mais quelle mouche a piqué John Textor, qui veut contrôler cette fin du mercato et est prêt à miser très gros pour obtenir gain de cause. Malgré le recrutement de Nemanja Matic, le propriétaire de l’OL a décidé de mettre le paquet pour recruter Orel Mangala, qui est actuellement à Nottingham Forest. Un international belge que l’Américain supervise personnellement, signe que sa cellule recrutement n’a pas forcément toujours le dernier mot quand on connait l’interventionnisme de « JT ». En tout cas, selon The Athletic, Lyon est bien passé à l’action avec une offre à 30 millions d’euros, avec des bonus additionnels possibles. Complètement folle étant donné que Mangala a été recruté 12 millions d’euros par Nottingham Forest il y a un an et demi, et était estimé à plus de 20 millions d’euros par le club anglais. Mais avec cette offre, l’OL mettrait un terme au suspense et les dirigeants des « Reds » mettraient directement le milieu de terrain, pourtant titulaire indiscutable, dans l’avion pour Saint-Exupéry.

Le Textor Show entre en scène

Lyon proposing financial package in region of £30m for Orel Mangala at Nottingham Forest.



Timing not ideal for #NFFC but, if accepted, it would mean big profit on Belgium international, who signed for £10.5m 18 months ago. Two clubs talking more today ⤵️ https://t.co/Bfbs9PKgHx — Daniel Taylor (@DTathletic) January 30, 2024

Le package financier atteindrait même les 35 millions d’euros avec les bonus, ce qui finirait de convaincre Forest, qui n’avait pas l’intention de se séparer de son joueur au départ. Mais John Textor est convaincu qu’une telle arrivée changerait le visage de son équipe et permettrait de faire remonter l’OL à un niveau conforme à ses attentes. Le propriétaire américain est en tout cas persuadé que son offre sera acceptée, notamment parce que les clubs anglais sont soumis à des contraintes financières nouvelles et craignent des sanctions sportives ou économiques si les comptes ne sont pas mieux équilibrés. Lyon est aussi certain que Mangala souhaite venir pour avoir une belle exposition en vue de l’Euro 2024, et être au centre du nouveau projet rhodanien. Ce serait alors la deuxième plus grosse vente de l’histoire de Forest, derrière la vente de Brennan Johnson pour Tottenham pour 50 millions d’euros l’été dernier. Pour l'OL, aucun doute possible, peu importe si bonus ou pas, ce serait le plus gros transfert de l'histoire, loin devant les fiascos Jeff Reine-Adelaïde (25 ME) ou Joachim Andersen (24 ME).