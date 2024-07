OL ‍: Textor arrache cette pépite à la Juventus

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Désireux de renforcer son attaque, l’Olympique Lyonnais garde un œil sur les opportunités de marché et s’intéresse à un jeune attaquant évoluant en Angleterre. La concurrence est toutefois rude dans ce dossier.

L’Olympique Lyonnais affirme ses ambitions. Le club rhodanien espère avoir un effectif fourni pour démarrer la saison prochaine puisque la formation lyonnaise disputera la Ligue Europa à partir du mois de septembre. Ainsi, John Textor est à la recherche de joueurs pour renforcer son secteur offensif et a montré un intérêt pour le jeune attaquant Alejandro Gomes Rodriguez selon les informations de Carlos Tarache, journaliste pour Solovenex. Le joueur de 16 ans évolue actuellement avec les U18 de Southampton, tout juste promu en Premier League mais un départ n’est pas exclu. Brighton a d’ores et déjà discuté avec l’entourage du joueur anglais et vénézuélien mais rien n’est bouclé pour le moment. L’OL reste en course dans ce dossier mais attention car un cador européen est également dans le coup.

L’OL et la Juventus craquent pour Gomes Rodriguez

Efectivamente, Brighton y el entorno de Alejandro Gomes conversan tras su inminente salida del Southampton.



Ahora, no hay nada cerrado. Ellos siguen escuchando ofertas. Incluso, de dos históricos: Juventus y Olympique Lyon.



Este mercado será decisivo para su proyección. 🆕⚽️🇻🇪 — Carlos Tarache (@carlostaracher) July 4, 2024

En effet, la Juventus Turin fait également les yeux doux à ce buteur qui a inscrit deux buts et délivré neuf passes décisives dans le championnat de Premier League U18 en 2023/2024. Arrivé à Southampton l’été dernier, ses performances ont déjà suscité l’intérêt de plusieurs clubs huppés d’Europe. John Textor voit peut-être en Gomes Rodriguez un rôle de doublure à Alexandre Lacazette, qui va disputer les Jeux Olympiques avec la France cet été et qui n’a plus ses jambes de 20 ans. L’arrivée d’un joueur en devenir peut en ce sens être une bonne nouvelle pour tout le monde. Les Saints seront en tous les cas attentifs aux offres qu’ils vont recevoir et l’OL semble avoir toutes ses chances. Malgré tout, il faudra se montrer convaincant dans les négociations car il ne sera pas aisé de devancer la Juventus ainsi que Brighton, club qui joue déjà dans l’environnement qu’il a découvert cette saison avec les jeunes de Southampton.