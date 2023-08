OL ‍: Textor a menti, Lacazette n’est pas surpris

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Longtemps retenu par l’Olympique Lyonnais et par son propriétaire John Textor, Castello Lukeba a fini par obtenir le bon de sortie réclamé. Le défenseur central s’est engagé avec le RB Leipzig. Un scénario qui n’étonne absolument pas le capitaine Alexandre Lacazette.

Les déclarations faites en plein mercato ne sont pas toujours fiables, et le feuilleton Castello Lukeba en est l’illustration parfaite. Le défenseur central a quitté l’Olympique Lyonnais pour s’engager avec le RB Leipzig dans le cadre d’un transfert à 30 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Un montant non négligeable pour les finances du club rhodanien qui a donc fini par céder.

Pendant plusieurs semaines, le propriétaire John Textor n’a cessé de marteler que l’Olympique Lyonnais garderait ses meilleurs talents. L’Américain l’a dit et répété publiquement, pour le plus grand bonheur de son entraîneur Laurent Blanc. A croire que les contraintes imposées par la DNCG l’ont poussé à revoir ses plans. En tout cas, Alexandre Lacazette n’est absolument pas surpris. L’attaquant des Gones s’attendait à voir John Textor ouvrir la porte à Castello Lukeba.

Lacazette connaît la chanson

« Si son départ est difficile à vivre ? C'est un grand mot, a réagi le capitaine lyonnais face aux médias. On est conscient que dans cette période de l'année, tous les joueurs peuvent partir ou rester. Cela faisait un moment qu'il y avait beaucoup de bruit autour de Castello et ce club allemand. On n'est pas surpris, car on savait que Leipzig allait faire le forcing jusqu'au bout. A un moment donné, il y a sûrement des offres que le club ne peut pas refuser pour X ou Y raison. C'est dommage pour le groupe, parce qu'on l'appréciait. Mais on lui souhaite un bon courage et une belle carrière. » Reste à savoir si le club résistera aux assauts pour Bradley Barcola.