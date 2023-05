OL : Textor a menti, il se fait sèchement reprendre

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après le départ de Jean-Michel Aulas, sa prise de parole était attendue à l'OL. John Textor s'est expliqué devant la presse mardi et n'a pas déçu. Il a notamment promis une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Marc Libbra en doute beaucoup.

Lundi matin, les supporters lyonnais se sont réveillés hagards avec un coup de tonnerre : Jean-Michel Aulas n'était plus président de l'OL. Un changement majeur après 36 ans de règne ininterrompu pour le boss lyonnais. Si tout ne fut pas parfait avec Aulas, le président emblématique de Lyon incarnait une certaine stabilité sportive et financière. C'est donc un tout nouveau cap qui va être suivi par le club rhodanien sous la houlette exclusive de John Textor. Les plus optimistes espèrent que ce changement de direction précède un retour de l'OL au premier plan national mais aussi européen. Présent pour une conférence de presse spéciale ce mardi soir, John Textor a avoué avoir cette ambition pour le club.

La C1 dans un an, impossible pour cet OL

L'homme d'affaires américain a notamment indiqué que l'OL devait se qualifier pour la Ligue des champions en fin de saison prochaine. Ce serait même « un échec » si l'OL n'y parvenait pas. Un plan qui fera plaisir aux supporters lyonnais. Cependant, alors que l'OL est 7e de Ligue 1 et est parti pour une 4e non-qualification de suite en C1, ces paroles de Textor sont-elles réalistes ? Non, répond Marc Libbra sur l'antenne d'Europe 1. L'ancien joueur marseillais appelle l'Américain à plus de mesure et surtout plus de patience avec l'OL.

« Je pense que John Textor ne peut pas tout révolutionner en une saison. On dit pas : « La saison prochaine, il faut retrouver l’Europe ». Si déjà, cette saison, il accroche la petite coupe d’Europe, la fameuse C4 ou Ligue Europa conférence, c’est déjà très bien. Mais, on ne peut pas faire venir des grands joueurs avec une Conférence League. Quand Laurent Blanc arrive, on nous explique qu’il faut récupérer l’Europe très rapidement mais cela ne se fait pas comme cela. L’OL est l’équipe number one de cette fin de saison en France. Ce que fait Laurent Blanc est en train de se mettre en place. Mais s’il finit 6e ou 7e, qu’il ne se passe rien et qu’il faut reconstruire… Il va falloir lui laisser deux-trois ans. On ne passe pas après le président Aulas en disant qu’on va tout révolutionner et surtout il faut s’entourer de personnes compétentes », a t-il développé. Ce n'est toutefois pas mission impossible pour l'OL qui n'aura qu'à s'inspirer de l'OM de Frank McCourt. Il aura fallu un changement de président pour permettre aux Marseillais de passer de la C4 à la C1 en quelques mois.