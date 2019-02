OL : Taper le Barça après le PSG, ce Lyonnais s’enflamme

Dans : OL, Ligue des Champions, PSG.

Taillé pour les gros matchs, l’Olympique Lyonnais a justifié sa réputation en prenant le meilleur sur le Paris Saint-Germain ce dimanche.

Un succès qui donne des ailes aux joueurs de Bruno Genesio, persuadés de pouvoir effectuer une deuxième partie de saison de premier plan. Et cela veut dire deux grandes performances face au FC Barcelone, impressionnant en Espagne. Mais après avoir fait tomber le PSG, ou encore Manchester City en Ligue des Champions lors de la phase de poules, les joueurs lyonnais ne s’interdisent rien, à l’image de cette déclaration pleine d’ambition de Léo Dubois à RMC.

« J’y crois vraiment, bien sûr. On est en huitième en ayant battu des "gros". On joue la meilleure équipe d’Europe. À nous de faire valoir nos qualités », a livré le latéral droit qui a de grandes chances de débuter cette rencontre face au Barça comme titulaire. Entre temps, Lyon ferait bien de ne pas trop se relâcher, en championnat face à Nice, et en Coupe de France face à Guingamp. De quoi tester la motivation de l’OL, parfaitement lancé dans sa saison depuis sa victoire à l’arrachée dans le derby à Saint-Etienne.