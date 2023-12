OL ‍: Tagliafico commence à se fâcher

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Laurent Blanc, Fabio Grosso, Pierre Sage… Les entraîneurs défilent à l’OL depuis le début de la saison, une situation chaotique qui irrite dans le vestiaire, où les joueurs réclament un peu de stabilité.

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais vont-ils enfin bénéficier d’un peu de stabilité avec Pierre Sage à la tête de l’équipe ? Après avoir viré Laurent Blanc puis Fabio Grosso, John Textor a installé le patron du centre de formation à la tête de l’équipe professionnelle. Une mission par intérim dans un premier temps, mais qui pourrait se prolonger dans le temps si jamais Pierre Sage parvenait à obtenir des résultats. Le néo-entraîneur de l’OL a commencé par deux défaites sur des terrains hostiles, à Lens puis Marseille. Son premier réel test a été passé avec succès, dimanche contre Toulouse au Groupama Stadium. Pierre Sage a désormais deux matchs pour convaincre John Textor de le prolonger au-delà de Noël, à Monaco puis contre Nantes.

Au sein du vestiaire lyonnais, qui semble soutenir Pierre Sage, on espère que l’entraîneur en place va être maintenu afin de gagner en sérénité. C’est tout du moins le message lancé par un cadre de l’équipe en la personne de Nicolas Tagliafico à l’encontre de John Textor, ce mercredi en conférence de presse. « C'est la première fois où j'ai connu tant d'entraîneurs en si peu de temps. Ce n'est pas une bonne chose pour l'équipe. C'est un cercle vicieux, l'équipe fait des mauvais résultats et on change d'entraîneur. Cela va mieux, puis on rechute et rechange d'entraîneur. Il faut changer des choses » estime Nicolas Tagliafico avant de poursuivre sur le sujet.

Tagliafico réclame de la stabilité à l'OL

« L'entraîneur qui est arrivé vient pour aider et pour tout donner mais à la fin c'est aussi à nous de tout donner et d'être tous ensemble. C'est à nous de répondre présent. On travaille avec Pierre Sage comme avec les autres entraîneurs, sur le côté tactique c'est peut-être plus simple pour certains car c'est plus basique. Mais à la fin l'important c'est la motivation et le fait de vouloir aller de l'avant » a commenté le champion du monde argentin, dont l’expérience lui permet de savoir que ce n’est pas en changeant de coach tous les deux mois que l’Olympique Lyonnais parviendra enfin à obtenir des résultats dans la durée. Reste maintenant à voir si Pierre Sage sera l’homme de la situation aux yeux du très exigeant John Textor.