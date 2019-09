OL : Syvinho prend des gifles, Juninho doit s'expliquer !

Dans : OL, Ligue 1.

Cela fait désormais cinq matchs consécutifs toutes compétitions confondues que l’Olympique lyonnais n’a plus gagné. Assurément, la crise couve dans le Rhône, où les critiques s’abattent sur l’entraîneur Sylvinho après la défaite face au Paris Saint-Germain dimanche soir en clôture de la 6e journée. Après cette défaite, Jean-Michel Aulas et Juninho étaient attendus en zone mixte mais finalement, aucun dirigeant n’est monté au front pour tenter de défendre le coach brésilien. Une anomalie selon le journaliste Bilel Ghazi, lequel estime que le directeur sportif, officiellement nommé patron du sportif par Jean-Michel Aulas, serait bien inspiré de sortir de sa boîte.

« Je veux bien qu’on puisse critiquer Sylvinho. Mais la discrétion de Juninho interpelle. C’est surtout lui qui incarne le nouveau projet lyonnais. On l’attendait au soutien de Sylvinho ? JMA est le seul à s’exprimer. Pas l’idée qu’on se faisait de la nouvelle ère sportive de l’OL. Sylvinho est sûrement dans le faux mais il parait bien seul en 1ère ligne alors qu’il apprend le métier avec les risques que ça comprend. La discrétion de JMA ne me gêne pas. Elle est conforme à ce qui était annoncé. Juninho est lui davantage attendu et Sylvinho en aurait bien besoin. Pour l’instant, Aulas s’en tient au positionnement annoncé. Et il le fait probablement pour laisser l’espace à Juninho. Mais force est de constater que ce dernier ne le prend pas. Pourtant, je le redis, Sylvinho en aurait bien besoin... » a indiqué sur son compte Twitter le spécialiste de l’OL pour le journal L’Equipe. Reste maintenant à voir si dans les prochains jours, Juninho prendra la parole pour officiellement défendre l’entraîneur qu’il a lui-même nommé.