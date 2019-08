OL : Sylvinho, Genesio, ça change du tout au tout à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Après plus de trois ans à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a quitté son poste d’entraîneur des Gones cet été. Libre de tout contrat, le technicien français n’a pas été prolongé, et c’est Sylvinho qui a été nommé par Juninho et par Jean-Michel Aulas pour le remplacer. Assurément, la méthode de l’entraîneur brésilien est différente de celle de son prédécesseur. Et c’est l’homme le mieux placé pour en témoigner qui l’a confirmé au Parisien, à savoir Gérard Baticle, lequel a été l’adjoint de Bruno Genesio et officie désormais au côté de Sylvinho.

« J'ai rencontré Sylvinho avant de prolonger. Il fallait être honnête, qu'on sente qu'on est en phase. Il a ses idées. On travaille plus en sous-groupes que par le passé. C'est intéressant, ça permet d'avoir plus de concentration. C'est quelque chose qu'il a amené. Parfois, en réunion, c'est assez cocasse. Claudio ou Juni traduisent. Ça parle anglais, espagnol, portugais, français, on a un peu le sentiment d'inventer une langue. Juni est présent avec nous, avec les joueurs. Mais il n'est pas présent sur le terrain. Ça peut lui arriver de venir voir l'entraînement. Mais il n'intervient pas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ils (NDLR : les 2 Brésiliens) sont en phase mais chacun a son rôle » a commenté l’entraîneur adjoint de l’OL, heureux d’être resté dans la capitale des Gaules malgré le départ de Bruno Genesio.