OL : Souhaiter une défaite de Lyon pour qu'il soit viré, Genesio est sidéré

Dans : OL, Ligue 1.

Tandis que Jean-Michel Aulas a indiqué que son choix n'était pas encore fait concernant l'avenir de Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur rhodanien est toujours la cible des réseaux sociaux, certains de ce que l'on appelle des influenceurs ayant pris fait et cause contre Bruno Genesio. Interrogé par France Bleu, le technicien admet ne pas tout comprendre de ce que ces supposés supporters lui veulent précisément, et surtout il ne masque pas sa désolation de voir que certains en sont presque à souhaiter des défaites de l'OL pour mieux l'attaquer.

Car comme le rappelle Bruno Genesio, il n'a pas de leçon à recevoir en ce qui concerne le fait d'être ou non un supporter de Lyon. « Pour moi, la plus grosse difficulté, c’est d’avoir la légitimité vis à vis à du public lyonnais. C’est un peu paradoxal, car j’étais un peu l’un des premiers Bad Gones. A 5 ans, j’étais dans le virages (...) Certains espèrent aujourd’hui qu’on perde des matchs pour que je ne sois plus l’entraîneur. Mais je reste serein. Je me surprend d’ailleurs parfois moi-même. Je pense que c’est ce qui m’a permis de bien passer certains moments depuis 3 ans et demi », a reconnu, au micro de la radio locale, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais à deux jours d'un match qui peut tout changer contre Barcelone.