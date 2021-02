OL : Slimani, la seule bonne nouvelle pour Lyon ?

Dans : OL.

Entré en seconde période contre Montpellier, Islam Slimani a montré qu'il revenait à son meilleur niveau et qu'il ne manquait pas de motivation.

Rudi Garcia ayant logiquement fait confiance à son trio habituel composé de Kadewere, Toko Ekambi et Memphis Depay pour tenter de dynamiter la défense de Montpellier, il a fallu attendre la 72e minute du match entre l’OL et le MHSC pour voir Islam Slimani entrer en jeu à la place d’Houssem Aouar. Et c’est une évidence, l’international algérien avait les crocs, multipliant les courses, les appels et ne masquant pas sa rage lorsqu’il a échoué à trouver la cible dans les ultimes minutes. Arrivé lors du mercato d’hiver à Lyon, l’ancien attaquant de Leicester semble désormais en mesure de tenir mieux qu’un rôle de remplaçant de luxe. Et selon Le Progrès, l’heure d’Islam Slimani est peut-être arrivée du côte de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia reconnaissant samedi soir après le match que « la concurrence est là » lorsqu’il a été interrogé sur ce sujet.

Pour le quotidien régional, il est évident que Slimani a marqué des points contre Montpellier, ce qui n’a pas été le cas de Lyon et de certains de ses coéquipiers. « Jamais titulaire en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, et apparu à 6 reprises, il a validé une chance de plus de trouver une place dans le onze de départ. Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere ont bâclé leurs copies devant Montpellier. Alors Islam Slimani sera peut-être celui permettant à l’OL ne pas rester en rade de Brest vendredi soir. L’homme a rebattu les cartes (...)Memphis et Slimani, déjà vues contre Ajaccio, vont sans doute dans le bon sens. Dans un rôle de véritable avant-centre, ce que n’est pas Memphis, Islam Slimani fut très près de faire craquer l’arrière-garde montpelliéraine. Il y a chez cet élément une réelle détermination. Sa chance devrait arriver », annonce Christian Lasnier au sujet de l’attaquant international algérien, qui court toujours derrière sa première réalisation en Ligue 1 sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Le week-end prochain en Bretagne ?