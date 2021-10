OL : Shaqiri maillon faible de l’attaque, la réalité est piquante

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’un but refusé, Xherdan Shaqiri a globalement peiné à se mettre en évidence lors du derby entre l’OL et l’ASSE dimanche soir (1-1).

L’international suisse découvrait l’ambiance volcanique du derby entre Lyon et Saint-Etienne ce dimanche soir. Et sans une infime position du hors-jeu, il aurait pu directement entrer dans le cœur des Lyonnais, mais son but inscrit en fin de première mi-temps a été refusée. Pour le reste du temps, l’ex-attaquant de Liverpool et du Bayern Munich a été relativement discret sur son côté droit. Sa prestation en demi-teinte lui a d’ailleurs valu la moins bonne note parmi les joueurs de l’OL dans les colonnes de L’Equipe ce lundi. En effet, Xherdan Shaqiri a hérité d’un 4/10, la pire note pour un joueur offensif de Lyon et la même note que Léo Dubois et Henrique Silva.

Shaqiri avec Dubois ça marche vraiment vraiment pas. Shaqiri a besoin de Gusto, un mec qui met de l'intensité que lui n'a pas et qui propose autre chose que l'autre vieillard. — Antho'o Algodón (@AnthooAlgodon) October 3, 2021

« Le moins en vue devant même s'il a marqué un but refusé pour un hors-jeu de Paqueta (44e). Sa qualité technique l'a aidé sur certaines situations mais il n'a pas eu l'impact attendu durant ce derby. Aucune réelle différence individuelle » regrette le quotidien national, beaucoup plus élogieux en ce qui concerne les prestations livrées par Lucas Paqueta et Houssem Aouar. Au sujet du Brésilien : « Une passe magnifique après un contrôle pourtant compliqué vers Aouar sur le but (42e). Après une excellente période, il s'est logiquement usé par ses courses permanentes. Pas toujours sorti vainqueur de ses duels mais s'est battu sur tous les ballons. Une deuxième période plus compliquée ». Présent dans l’équipe type du week-end, Houssem Aouar a également livré une superbe prestation dans le Forez. « Enorme techniquement et physiquement. Il a confirmé sa montée en puissance » juge le quotidien national. Un retour au top qui tombe à pic pour Peter Bosz, confronté à plusieurs absences en attaque…